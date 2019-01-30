بنك مصر يعلن عن حصيلته من النقد الأجنبي منذ تحرير سعر صرف الجنيه

Advertisements

صرح رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربى، “إن حصيلة بنك مصر من التنازلات عن العملات الأجنبية من العملاء، للبنك قد ارتفعت إلى أكثر من خمسة عشر مليار دولار، منذ أن تم تعويم العملة المصرية “الجنيه” وحتى الوقت الراهن”.

وأكد “أن البنك المركزى المصرى لا يتدخل فى سوق الصرف إلا عند حدوث مضاربات عنيفة في السوق”.

Advertisements

وأوضح رئيس بنك مصر، “أن المستثمرين الأجانب يتعاملون خلال الوقت الراهن عن طريق آلية “الإنتربنك” الدولارى، أى سوق ما بين البنوك، وذلك بعد انتهاء العمل بآلية تحويل الأموال الخاصة بالمستثمرين الأجانب من قبل البنك المركزي المصري خلال الشهر السابق”.

ولفت “إلى أن آليات العرض والطلب هى ما تحكم سعر العملة الأمريكية “الدولار” منذ تحرير سعر الصرف”، وأكد على “أهمية إشادة المؤسسات العالمية بجاذبية السوق المصري، وإشادة صندوق النقد الدولي بمؤشرات اقتصاد مصر، ورجوع المستثمرين بشكل قوي فى شراء أذون الخزانة، مما انعكمس بشكل إيجابي على سوق الصرف المصري”.

وأضاف رئيس بنك مصر إلى “أن شهر يناير الجاري لعام 2019، شهد تدفقات نقد أجنبي بقيمة مليار دولار أمريكي”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “البنك المركزى المصري” قد قرر يوم الخميس الثالث من شهر نوفمبر لعام 2016، تحرير “أو تعويم ” سعر صرف العملة المصرية “الجنيه”، وأن يتم التسعير تبعًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي في الحصول على العملة من خلال آلية الإنتربنك الدولاري.

أقرا المزيدبنك مصر: تدفقات الدولار تخطت الـ 820 مليونا خلال شهر يناير 2019