شعبة الحاصلات الزراعية تعلن عن زيادة جديدة فى سعر طن الفول

Advertisements

صرح رئيس شعبة الحاصلات الزراعية في غرفة القاهرة التجارية عبور فرج، “إن سعر طن الفول ارتفع حوالى خمسمائة جنيهًا على مدار أسبوع”، وأشار “إلى أن طن الفول المحلي يسجل خلال الفترة الراهنة ما يقارب من تسعة وعشرين ألف جنيهًا ليصل للمستهلك بحوالى اثنين وثلاثين جنيها للكيلوجرام”.

وأضاف فرج، “أن سعر طن الفول المستورد يبدأ من اثنى عشر ألف وخمسمائة جنيهًا إلى ثمانية عشر ألف جنيه، بحسب التصريحات الصادرة من دولة المنشأ” ولفت إلى “أن سعر الكيلو يبدأ من خمسة عشر، وحتى اثنين وعشرين جنيهاً للمستهلك”.

Advertisements

وأوضح نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، “أن سبب ارتفاع الأسعار هو زيادة ملحوظة فى الأسعار العالمية، بسبب تأثر المحصول فى الدول المصدرة لنا منها أستراليا، وليتوانيا، وكندا”.

وأوضح “أن أسعار الفول فى ارتفاع ملحوظ آخر شهرين، حيث بلغ نسبة الارتفاع قرابة سبعة آلاف فى الطن، وهذا يعد أمر طبيعى فى ظل انخفاض حجم إنتاج الدول الموردة لنا، خصوصاً أن الاستهلاك في مصر هو الأكبر بين دول العالم”.

أقرا المزيد بعد إلغاء رسم الصادر.. تجار يحذرون من ارتفاع أسعار الأسماك بالسوق المحلي