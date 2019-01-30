الاتصالات: ارتفاع أعداد المشتركين في الإنترنت فائق السرعة خلال نوفمبر 2018

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أوضحت البيانات الصادرة عن “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، عن استمرار ارتفاع أعداد المشتركين فى الشبكة المتكاملة للبيانات “الانترنت فائق السرعة”، إلى ما يقارب من 6.404 مليون مشترك حتى نهاية شهر نوفمبر السابق لعام 2018.

وأظهرت البيانات أيضا أن ما يقارب من 6.313 مشترك قد اشتركوا في خدمات الإنترنت فائق السرعة خلال نهاية شهر أكتوبر السابق لعام 2018، وسجل عدد المشتركين خلال نهاية شهر سبتمبر السابق لعام 2018 ما يقارب من 6.206 مليون مشترك، وسجل عدد المشتركين خلال شهر أغسطس السابق ما يقارب من 6.083 مليون، والمشتركين خلال شهر يوليو السابق قد سجلوا 5.992 مليون مشترك ، وسجل عدد المشتركين في نهاية شهر يونيو السابق ما يقارب من 5.823 مليون مشترك.

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وأوضحت البيانات، “أن السعة الدولية للإنترنت المستخدمة بلغت 1.6 مليار نبضة/ثانية، من إجمالي السعة الدولية للإنترنت التي تصل إلى 2.343 مليار نبضة/ثانية”.

أعلن العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات WE المهندس أحمد البحيري، عن زيادة أعداد المشتركين في الشركة على مستوى كافة الخدمات المقدمة، حيث بلغ عدد مشتركي خدمات الهاتف المحمول إلى ما يقارب من 3.6 مليون عميل، بزيادة ثلاثمائة ألف تقريباً خلال هذا الربع على الرغم من فرض رسوم التنمية على الخطوط الجديدة، بدءَا من الربع الثالث من العام السابق 2018.

وأضاف “ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة مئوية تصل إلى 10% مقارنة بالعام السابق، وتزايد عدد عملاء الانترنت فائق السرعة الثابت بنسبة مئوية تصل إلى 29%”.

وتبعًا لتلك النتائج التي شملت مسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الأسر، والأفراد خلال عام 2017/ 2018، فقد سجل عدد مستخدمي خدمات الإنترنت ما يقارب من 37.9 مليون مستخدم بمعدل انتشار 44.3%”.

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