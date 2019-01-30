المالية: الدولة تدعم الإسكان الاجتماعي لـ 300 ألف اسرة بموازنة 2019/ 2020

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صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط، “إن الخزانة العامة للدولة المصرية، سوف تدعم برنامج الإسكان الاجتماعى بعدة مليارات اعتبارا من موازنة 2019/ 2020”.

جاءت تصريحات وزير المالية خلال مؤتمر صحفى، عقدت فعالياته مقر “مجلس الوزراء المصرية” عقب توقيع اتفاقية تعاون مع “صندوق الإسكان الاجتماعي”، أنه من المستهدف تبعًا للبروتوكول العمل على توفير الإسكان الاجتماعى لما يقارب من 300 ألف أسرة من فئة محدودي الدخل.

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ومن جانبها صرحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي مى عبد الحميد، “إن الصندوق ملتزم مع الحاجزين لوحدات الإسكان الاجتماعى”، وأضافت “أن هناك ما يقرب من مائة وعشرين مليار جنيه حجم دعم لبرنامج الإسكان الاجتماعى خلال العشرين عام الماضية”.

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