الذهب يبلغ ذروته وسط آمال بتوقف رفع الفائدة الأمريكية

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ارتفعت خلال تعاملات اليوم الأربعاء “أسعار الذهب”، إلى أعلى مستوياتها منذ شهر مايو السابق لعام 2018، بدعم من الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين الصين وواشنطن، وسط توقعات بأن يبقى مجلس الاحتياطى الاتحادى “البنك المركزى الأمريكى” على أسعار الفائدة دون إجراء أي تغيير عليها.

ارتفع سعر المعدن الأصفر خلال التعاملات الفورية بنسبة مئوية تصل إلى 0.2 % لتسجل ما يقارب من 1313.96 دولار للأوقية “الأونصة”، بعد أن لامس سعر المعدن الأصفر من 1315.49 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الرابع عشر من شهر مايو لعام 2018 في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مئوية تصل إلى 0.3 %، مسجلة 1312.8 دولار للأوقية.

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وأعلن المستثمرون عن توقعاتهم بشأن قرار المركزى الأمريكي الخاص بالسياسة النقدية المقرر أن يصدر خلال وقت لاحق اليوم، مع توقعات بأن يعزز المسئولون موقفهم الذى يميل إلى التيسير النقدي في ضوء “الركود الاقتصادي”، الذي تعاني منه التجارة العالمية، والمؤشرات الاقتصادية من بطئ اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، مع ضعف ثقة الشركات والمستهلكين.

كما رفع “مجلس الاحتياطى الاتحادى” أسعار الفائدة على مدار أربع مرات خلال العام السابق 2018، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة مئوية تصل إلى 0.6 % مسجلة 15.94 دولار للأوقية، بعد أن سجلت 15.96 دولار أمريكي خلال وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى لها خلال شهر يوليو لعام 2018.

كما انخفضت أسعار البلاديوم بنسبة مئوية تصل إلى 0.3%، مسجلة 1341.18 دولار للأونصة، فيما صعد سعر البلاتين بنسبة مئوية تصل إلى 0.6 %، مسجلة 814.41 دولار للأونصة.

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