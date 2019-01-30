معيط: ندعم الاسكان الاجتماعي لـ 300 ألف أسرة لمحدودي الدخل

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قام رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، بتوقيع بروتوكول تعاون قائم ما بين بين “وزارة المالية، وصندوق الإسكان الاجتماعي”، من أجل إتاحة الدعم المالي للمستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، “إن توقيع البروتوكول مع الإسكان الاجتماعي يتعلق بمبادرة البنك المركزي المصري من أجل دعم صندوق الإسكان الاجتماعي، والعمل على توفير الدعم لمحدودي الدخل للحصول على سكن مناسب لهم”.

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جاءت تصريحات وزير المالية خلال مؤتمر صحفي، عقد فعالياته في مقر مجلس الوزراء المصرية، وأضاف الوزير “أن هذا البرتوكول يستهدف ثلاثمائة ألف أسرة مصرية خلال السنوات الثلاثة القادمة”.

وأشار الوزير “أن محدودي الدخل ليس لديهم إمكانية من أجل الحصول على وحدة سكنية، لذلك سوف يكون هناك دعم لهم”، وأضاف “أن دور الدولة المصرية توفير سكن لهؤلاء المواطنين”.

وأضاف معيط، “أنه سوف يتم إجراء وضع تلك المبالغ المالية في الموازنة العامة للدولة المصرية القادمة 2019/ 2020، بفائدة مخفضة تصل إلى نسبة مئوية 5%”، ولفت إلى “أنها سوف تتكلف عدة مليارات في الموازنة القادمة”.

وأعلنت الرئيس التنفيذي للصندوق الاجتماعي مي عبد الحميد، عقب توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة المالية خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس الوزراء، “أن هذا البروتوكول يعد التزاما من الدولة المصرية تجاه المستفيدين من الإسكان الاجتماعي”.

وأضافت إلى “أن البنوك المصرية سوف تستمر في الدعم لتمويل هذا المشروع القومي بنسبة من خمسة إلى سبعة في المئة فائدة، وتم دفع نقدي من الصندوق 3.5 مليون جنيه، ونستهدف ثلاثمائة ألف عميل خلال السنوات القادمة”.

وأوضحت أنه “استطعنا تمويل حوالي مائتين وثمانين ألف عميل، بما يقدر بعشرين مليار دولار، ونحتاج إلى حوالي أربعين مليار جنيه”، وأضافت “إلى أن حجم الدعم المقدم وصل إلى مائة وعشرين مليار جنيه دعم تقدم خلال العشرين عام السابقة”.

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