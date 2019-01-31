المبيعات تدفع «رينو » لسحب توكيلها من «أتيك» في مصر

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أعلنت شركة رينو الفرنسية العالمية للسيارات ، سحب وكالة شاحنتها في مصر من شركة «أتيك» التابعة لرجل الأعمال باسم غبور ، بعد فشل الشركة من تحقيق المبيعات التي استهدفتها رينو في مصر خلال العام 2018.

سوق السيارات في مصر تداول أخبارا تفيد بتلقي رينو عدة عروض من شركات مصرية ، تسعى للاستحواذ على وكالة علامتها التجارية في مصر ، وذلك بعد إخفاق «أتيك» في تحقيق تطلعات رينو البيعية.

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الشركة الفرنسية العالمية لم تكشف بعد ، عن هوية وكيلها الجديد في مصر ، المقرر أن يوقع عقده مع الشركة العالمية في وقت قريب ، ليصبح وكيلا لعلامتها التجارية في مصر وممثلا لبيع سيارات رينو ، وتقديم خدمات قطع الغيار والصيانة وخدمات ما بعد البيع.

وكانت مبيعات رينو توقفت بشكل كامل في السوق المصري ، منذ شهر يوليو الماضي ، حيث لم تسجل علامة رينو بيع أي شاحنة منذ يوليو وحتى الآن ، فضلا عن أن مبيعات رينو كانت ضعيفة منذ بداية 2018 ، حيث باعت الشركة منذ يناير وحتى يوليو الماضي 28 سيارة فقط ، وذلك بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» ، الذي ذكر كذلك أن العام 2015 ، شهد تحقيق شركة رينو طفرة في مبيعات سياراتها في مصر ، حيث نجحت في بيع 100 سيارة فقط ، وذلك في مقابل 35 فقط للعام 2014 ، بمعدل نمو بلغت نسبته 186%.

وفي الدول الأوروبية باستثناء بلد المنشأ فرنسا ، نجحت رينو في بيع 23.635 ألف سيارة ، بينما بلغت مبيعات فرنسا وحدها 21.409 سيارة ، وبحسب الموقع الرسمي لرينو ، بلغت مبيعات العام الماضي من العلامة التجارية على مستوى العالم ، 49.930 سيارة ، وذلك بنسبة نمو بلغت 4% ، مقارنة بمبيعات العام 2016.

وتبيع شركة رينو الفرنسية العالمية ، سياراتها عن طريق وكلاء الشركة في 81 دولة على مستوى العالم.