هل تتأثر أسعار السيارات بهبوط الدولار.. وما هي نسبة الانخفاض المتوقعة؟

منذ 39 دقيقة أخبار الاقتصاد
هل تتأثر أسعار السيارات بهبوط الدولار.. وما هي نسبة الانخفاض المتوقعة؟

توقع نائب رئيس شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية ، أشرف شرباص ، انخفاض أسعار السيارات كافة ، بفضل هبوط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ، موضحا أنه لضمان انخفاض الأسعار ، يجب أن يستمر الدولار في الانخفاض أمام الجنيه المصري ، وتوفيره بذات الرقم الذي أعلنته البنوك.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الخميس ، الموافق 31 يناير من العام الحالي 2019 ، أكد نائب رئيس شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية ، أهمية الأخذ في الاعتبار أسعار صرف الدولار في مقابل اليورو ، وذلك في حالة السيارات أوروبية المنشأ فقط.

ولفت نائب رئيس شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية ، إلى أنه في حال انخفاض سعر صرف الدولار ، أو ثباته أمام الجنيه عند هذا الرقم لمده شهر كامل ، فقد تخفض أسعار السيارات مرة أخرى في مايو المقبل ، مضيفاش أن دورة استيراد السيارات تأخذ وقتا طويلا ، بداية من فتح الاعتمادات ووصول الشحنات ، التي تصل إلى 3 أشهر تقريبا في بعض الأوقات.

وفيما يخص نسبة التخفيض في أسعار السيارات ، حال ثبات سعر الدولار عند هذا الرقم ، أوضح أشرف شرباص أنها لن تتجاوز 3 % تقريبا ، مرجحا في الوقت ذاته ، توقف انخفاض سعر الدولار في مقابل الجنيه لفترة طويلة.

وانخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل مفاجئ بنحو 20 قرشا ، يوم الأحد الماضي ، وذلك للمرة الأولى بعد استقراره لعدة أشهر ، وذلك في حال تراجع يومي هو الأكبر منذ نحو عامين ، حيث واصل الدولار انخفاضه يوم الإثنين ، وشهد ارتفاعا طفيفا أمس الأربعاء ، بعد أن سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك انخفاضا خلال الأسبوع الحالي بنحو 25 قرشا ، إلى 17.60 جنيه للشراء ، و17.70 جنيه للبيع ، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.