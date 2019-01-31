هل تتأثر أسعار السيارات بهبوط الدولار.. وما هي نسبة الانخفاض المتوقعة؟

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توقع نائب رئيس شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية ، أشرف شرباص ، انخفاض أسعار السيارات كافة ، بفضل هبوط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ، موضحا أنه لضمان انخفاض الأسعار ، يجب أن يستمر الدولار في الانخفاض أمام الجنيه المصري ، وتوفيره بذات الرقم الذي أعلنته البنوك.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الخميس ، الموافق 31 يناير من العام الحالي 2019 ، أكد نائب رئيس شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية ، أهمية الأخذ في الاعتبار أسعار صرف الدولار في مقابل اليورو ، وذلك في حالة السيارات أوروبية المنشأ فقط.

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ولفت نائب رئيس شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية ، إلى أنه في حال انخفاض سعر صرف الدولار ، أو ثباته أمام الجنيه عند هذا الرقم لمده شهر كامل ، فقد تخفض أسعار السيارات مرة أخرى في مايو المقبل ، مضيفاش أن دورة استيراد السيارات تأخذ وقتا طويلا ، بداية من فتح الاعتمادات ووصول الشحنات ، التي تصل إلى 3 أشهر تقريبا في بعض الأوقات.

وفيما يخص نسبة التخفيض في أسعار السيارات ، حال ثبات سعر الدولار عند هذا الرقم ، أوضح أشرف شرباص أنها لن تتجاوز 3 % تقريبا ، مرجحا في الوقت ذاته ، توقف انخفاض سعر الدولار في مقابل الجنيه لفترة طويلة.

وانخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل مفاجئ بنحو 20 قرشا ، يوم الأحد الماضي ، وذلك للمرة الأولى بعد استقراره لعدة أشهر ، وذلك في حال تراجع يومي هو الأكبر منذ نحو عامين ، حيث واصل الدولار انخفاضه يوم الإثنين ، وشهد ارتفاعا طفيفا أمس الأربعاء ، بعد أن سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك انخفاضا خلال الأسبوع الحالي بنحو 25 قرشا ، إلى 17.60 جنيه للشراء ، و17.70 جنيه للبيع ، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.