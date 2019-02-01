«رينو» تعلن تخفيضات جديدة على سياراتها الأوروبية والتركية

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أعلنت شركة رينو العالمية للسيارات ، عن حزمة جديدة من التخفيضات على سياراتها ذات المنشأ الأوروبي والتركي في مصر ، وذلك بعد تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية ، وانخفاض أسعار العملة.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بالموديلات التي انخفضت أسعارها ، حسب ما أعلنت شركة رينو العالمية للسيارات ، وهي كما يلي:

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الموديل لوجان ، الفئة E1 MT ، السعر قبل التخفيض 195 ألف جنيه ، والسعر بعد التخفيض 188 ألف جنيه.

الموديل لوجان ، الفئة E1 MT ، السعر قبل التخفيض 195 ألف جنيه ، والسعر بعد التخفيض 188 ألف جنيه.

الموديل لوجان ، الفئة E2 MT ، السعر قبل التخفيض 207 آلاف جنيه ، والسعر بعد التخفيض 200 ألف جنيه.

الموديل لوجان ، الفئة E2 MT ، السعر قبل التخفيض 232 ألف جنيه ، والسعر بعد التخفيض 225 ألف جنيه.

الموديل لوجان ، الفئة E3 MT ، السعر قبل التخفيض 245 ألف جنيه ، والسعر بعد التخفيض 238 ألف جنيه.

الموديل لوجان ، الفئة E3+ MT ، السعر قبل التخفيض 254 ألف جنيه ، والسعر بعد التخفيض 247 ألف جنيه.

الموديل سانديرو ، الفئة B2 ، السعر قبل التخفيض 231 ألف جنيه ، والسعر بعد التخفيض 226 ألف جنيه.

الموديل ستيب واي ، الفئة SW2 ، السعر قبل التخفيض 261 ألف جنيه ، والسعر بعد التخفيض 256 ألف جنيه.

الموديل دوستر ، الفئة H1 ، السعر قبل التخفيض 327 ألف جنيه ، والسعر بعد التخفيض 302 ألف جنيه.

الموديل دوستر ، الفئة H2 ، السعر قبل التخفيض 345 ألف جنيه ، والسعر بعد التخفيض 318 ألف جنيه.

الموديل دوستر ، الفئة H3 ، السعر قبل التخفيض 371 ألف جنيه ، والسعر بعد التخفيض 341 ألف جنيه.

الموديل ميجان جي سي ، الفئة E2 ، السعر قبل التخفيض 340 ألف جنيه ، والسعر بعد التخفيض 328 ألف جنيه.

الموديل ميجان جي سي ، الفئة E2+ ، السعر قبل التخفيض 373 ألف جنيه ، والسعر بعد التخفيض 306 ألف جنيه.

الموديل كادجار ، الفئة E3 ، السعر قبل التخفيض 458 ألف جنيه ، والسعر بعد التخفيض 448 ألف جنيه.

الموديل كادجار ، الفئة E3+ ، السعر قبل التخفيض 478 ألف جنيه ، والسعر بعد التخفيض 465 ألف جنيه.