“تجار المحمول” تتوقع انخفاض أسعار الهواتف بـ”شروط”

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توقعت شعبة تجار المحمول في الغرفة التجارية بالقاهرة , اليوم السبيت الموافق 2 فبراير من العام الحالي 2019 , انخفاض أسعار الموبايلات في الفترة المقبلة , حال استمرار تراجع سعر الدولار , ما سوف ينعكس بالتبعية على السعر النهائي للسلع.

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وأضافت شعبة تجار المحمول في غرفة القاهرة التجارية , اليوم السبت , أن تراجع الأسعار في القطاع يعد أمر إيجابي ومفيد للأطراف كافة , وينعكس بدوره كذلك على المنظومة التجارية والصناعية والاستثمارية بالاستقرار ، وذلك حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ”.

رئيس شعبة تجار المحمول في غرفة القاهرة التجارية ، محمد طلعت ، أبدى ارتياحه لانخفاض سعر الدولار ، موضحا أن هذا الانخفاض سوف ينعكس بشكل إيجابي على السوق بالاستقرار ، كما أنه يعد مؤشرا جيدا لتحسن المناخ الاستثماري في مصر ، ما يعطي بدوره طمأنينة لأصحاب الأعمال ، سواء المصريين أو الأجانب.

ولفت محمد طلعت , إلى أن ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار ، نتاج إيجابي للإصلاحات الاقتصادية ، التي تنفذها الحكومة المصرية منذ فترة , لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية في مصر ، تصاعديا مع مرور الوقت , وزاد: “تراجع سعر الدولار يتبعه انخفاض في تكلفة السلع ، وبالتالي انخفاض أسعارها , ما يفيد المستهلك بشرائه سلعة بسعر مناسب ، والتاجر بارتفاع معدلات مبيعاته نتيجة استقرار الأسعار أو انخفاضها ، وفي النهاية المستفيد اقتصاد بلدنا القومي”.

كما توقع رئيس شعبة تجار المحمول في غرفة القاهرة التجارية ، دخول استثمارات جديدة في السوق المحلي في المرحلة المقبلة ، سواءعن طريق المستثمرين المصريين أو الأجانب , أو بالشراكة بين الطرفين.

وحقق الدولار الأمريكي خلال شهر يناير المنصرم , خسائر أمام معظم العملات الرئيسية في الأسواق العالمية ، وذلك بعد مكاسب قوية في العام الماضي ، وفي 27 يناير الماضي ، انخفض سعر صرف الدولار بنسب متفاوتة في بعض تعاملات بنوك القطاع المصرفي ، وذلك بقيم تتراوح بين 10 إلى 20 قرشا.