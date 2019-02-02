بعد تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها.. المالية تعلن عن أسعار العملات الأجنبية

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صدر عن الإدارة العامة للتقييم الجمركي بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ في مصلحة الجمارك منشور خاص بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المصرية “الجنيه” صدر تحت رقم اثنين لعام 2019، تبعاً لقرار وزير المالية المصري الذي صدر تحت رقم واحد وأربعين لعام 2017 بتاريخ الخامس عشر من شهر فبراير لعام 2017.

كما تضمن القرار موافقة وزير المالية المصرية الدكتور محمد معيط، على تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية ستة عشر جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية، وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية، و الأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج إلى المصانع سواء التى تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهورى الصادر تحت رقم 419 لعام 2018 أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة “2/أ” من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق .

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كما خفض سعر الدولار الجمركي من 17.97 جنيه خلال شهر يناير السابق إلى 17.7014 جنيهاً مصرياً خلال شهر فبراير لعام 2019 للسلع غير الأساسية.

منشور أسعار صرف العملات الأجنبية

إيماءاً إلى موافقة السيد الدكتور وزير المالية على ما تم عرضه بكتاب السيد الأستاذ؟ وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك رقم 354 في 30/1/2019، وكتاب السيد الأستاذ/ رئيس قطاع مكتب وزير المالية رقم 635 بتاريخ 31/1/2019، إلى السيد الأستاذ/ وكيل أول الوزارة رئيس المصلحة المتضمن موافقة السيد الدكتور وزير المالية علي ما يلي:

تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الاستراتيجية، والضرورية، وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية، ويطبق على الأجزاء، والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع سواء التي تخضع لتطبيق أحكام المادة السادسة من القرار الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقاً للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

تحديد سعر الدولار الجمركي 17.7014 جنيهاً للسلع المنصوص عليها بالكشوف المرفقة، فيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري طبقا لموافقة السيد الدكتور/ وزير المالية المشار إليه بعالية التي سيتم العمل بها اعتباراً من 1/2/2019، حتى نهاية يوم 28/2/2019 طبقا للبند 1 بعالية:

دولار أمريكي سعر العملة بالجنيه المصري 16 جنيه، ريال سعودي بسعر 4.2664 جنيه، سعر اليورو 18.2960 جنيه، سعر الدينار الكويتى 52.7808 جنيه، سعر الجنيه الإسترلينى 20.9616 جنيه، سعر الدرهم الإماراتي 4.3566 جنيه، سعر الدولار الكندي سعر 12.1010 جنيه، سعر الدولار الاسترالي 11.5248 جنيه، سعر كرونا دنماركي بسعر 2.4510، سعر الدينار البحريني 42.4436، سعر كرونا نرويجي 1.8861 جنيه، سعر الريال العماني 41.5583 جنيه.

كرون سويدي بسعر 1.7613 جنيه، سعر الريال القطري 4.3946 جنيه، سعر الفرنك السويسرى 16.0530 جنيه، سعر الدينار الأردنى 22.5797 جنيه، سعر 100 ين ياباني 14.6239 جنيه، سعر اليوان الصينى 2.3825 جنيه.

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