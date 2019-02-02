الاتصالات: تغييرات WE للاستثمار فى الكوابل البحرية ولا علاقة لإعلان الأهلى

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صرح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، “أن تغيير الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، يعد تغيير تقليدى فى قيادات الشركة من أجل الدخول في مرحلة جديدة حيث توجد خطط للتوسع فى مشروعات الكوابل البحرية، وتحول جمهورية مصر العربية إلى ممر رقمى وتنفيذ خطط التحول الرقمى، لهذا كان اختيار المهندس عادل حامد وتعيينه في منصب الرئيس التنفيذي، لخبراته فى مجال الكوابل البحرية والتى تولى لها الشركة أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة”.

كما نفى المصدر “أن يكون التغيير له علاقة بإعلان تجارى أو غيره، كما ردد البعض، وذلك فى إشارة إلى إعلان النادى الأهلى، وخصوصاً أن تلك القرارات لا تخرج بين يوم وليلة، كما أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء المصري، نفى أيضا أن يكون التغيير متعلق بالمنافسة في سوق المحمول المصري، وأوضح أن الشركة تبلي بلاء حسنا فى المنافسة حيث أن التجربة مازالت فى بدايتها”.

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وأوضح” إن التوقيت من أجل الإعلان عن التغييرات، وعدم الانتظار إلى موعد عقد الجمعية العمومية للشركة خلال شهر مارس القادم، حيث أن هناك مشروعات، وخطط يجب أن تنفذ ولا يحتاج الأمر إلى الانتظار لمدة شهرين”.

كما أعلنت “الشركة المصرية للاتصالات”، عن تغيير ثلاثة من ممثلي الحكومة المصرية، بموجب قرار صادر عن رئيس الحكومة المصري، حيث شملت التغييرات تعيين “طارق محمد عبدالله الظاهر” خلفًا لـ “أشرف محمد فريد”، كما تم تعيين المهندس “عادل حامد إبراهيم جاد الله” خلفًا إلى المهندس أحمد محمد حمدى البحيرى، كما تم تعيين المهندس “حسام عبد اللاه موسى الجمل” خلفًا للمهندس عمرو عبد الرشيد منصور.

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