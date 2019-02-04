وزير التجارة والصناعة: تطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بمصر

Advertisements

صرح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، “أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أحد أهم أهداف الحكومة المصرية خلال المرحلة القادمة، حيث إن قانون الاستثمار الجديد يستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية داخل السوق المصري”.

جاءت تصريحات المهندس عمرو نصار خلال مشاركته في فعاليات اجتماعات “اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة” فى دورتها الخامسة.

Advertisements

أكد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية داخل السوق المصري، من أجل الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى الاستفادة من السوق الاستهلاكى المصرى الكبير، كما أن السوق المصري يتمتع بوجود القوى العاملة التنافسية والبنية التحتية المتطورة.

وأكد على إمكانيات النفاذ الحر من خلال السوق المصري إلى الأسواق العالمية من خلال شبكات اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية التي تتضمن اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقيات الاقتصادي الأخرى مثل ” اتفاقية أغادير، و اتفاقية الكوميسا، اتفاقية الميركسور”.

وشدد على حرص الوزارة على تطوير صناعة السيارات، وتطوير الصناعات المغذية لها بجمهورية مر العربية، مما يجعل من الدولة المصرية محور لتصنيع وتجميع السيارات في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا ،وأكد إن قرار شركة مرسيدس دايملر الألمانية لصناعة السيارات باستئناف نشاطها داخل السوق المصرى باعتباره أحد الأسواق الهامة بالمنطقة .

أقرا المزيد حقيقة رفض ميناء الإسكندرية نزول السيارات من السفن بسبب التكدس