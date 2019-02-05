البنك الأهلي يرفع حد السحب من الـ ATM في الحركة الواحدة إلى 8 آلاف جنيه

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أعلن البنك الأهلي المصري، عن رفع الحد الأقصى الخاص بماكينات الصراف الآلي ATM، إلى ثمانئة آلاف جنيهاً مصرياً، في الحركة الواحدة لكافة العملاء الحاملين للبطاقات السحب الصادرة عن البنك، جاءت تلك التصريحات على الصفحة الرسمية للبنك عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأعلنت مصادر رفيعة بالبنك الأهلي المصري، “إن الحد الأقصى للسحب في الحركة الواحدة لحاملي البطاقات الصادرة عن البنك كان يقدر في المرة الواحدة بخمسة آلاف جنيهاً مصرياً، وأن الحد الأقصى اليومي للحسب مستقر عند خمسة عشر ألف جنيهاً مصرياً دون إجراء أي تغيير”.

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وأشار المصدر “أن الحد الأقصى للإيداع في اليوم لحاملي البطاقات الصادرة عن البنك الأهلي المصري بقيت أيضا عند قيمة عشرين آلف جنيهاً مصرياً دون إجراء أي تغيير”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك الأهلي يصدر ثلاثة أنواع من بطاقات الخصم المباشر وهي كالتالي:

البطاقة الكلاسيكية.

بطاقة الجولد.

البطاقة البلاتينيوم.

وترتبط تلك الكروت الثلاثة بحسابات العملاء البنك الأهلي المصري، ويتوقف نوع الكارت على حسب حجم مدخرات كل عميل في البنك.

وخلال شهر أكتوبر السابق لعام 2018، قام البنك الأهلي المصري برفع حد السحب اليومي على البطاقة الكلاسيكية إلى خمسة عشر ألف جنيه، بدل من عشرة آلاف جنيه خلال الوقت السابق، بينما أبقى على حد السحب اليومي دون تغيير لبطاقتي “جولد، وبلاتنيوم” عند عشرين ألف جنيه، وثلاثين ألف جنيه على التوالي.

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