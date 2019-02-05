9 سيارات رياضية محلية الصنع انخفضت أسعارها خلال 2019.. تعرف عليها

صرحت العديد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية داخل سوق السيارات المصري منذ بداية العام الجاري 2019، خلال قوائم أسعار العام الجديد، والتي قد شهدت تخفيضات كبرى على العديد من موديلات السيارات الجديدة في السوق المصري.
وجاءت التخفيضات بالتزامن من حركة الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ حينما دخلت حيز التنفيذ خلال العام الجديد 2019.
تصدرت بعض من العلامات الأوروبية المستوردة قائمة التخفيضات، إلا أن عدد من السيارات محلية الصنع قد انخفضت أسعارها أيضا، من أجل أن تحافظ على مكانها داخل سوق السيارات المصري، وتستطيع أن تنافس السيارات الأوروبية المنشأ.
أبرز السيارات الرياضية التي تراجعت أسعارها خلال عام 2019
BMW X1
انخفضت سعر سيارة “بي إم دبليو X1″، الفئة الأولي بواقع يقارب من خمسة وعشرين ألف جنيهاً مصرياً، ليصبح سعرها الرسمي سبعمائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه، بدل من سبعمائة وستين ألأف جنيه، كما انخفضت أيضا الفئة الثانية بواقع ثلاثين آله جنيه، ليصبح سعرها ثمانمائةوعشرين آلف جنيه، بدل من ثمانمائة وخمسين ألف جنيه.
BMW X2
صرحت المجموعة البافارية للسيارات، وهي الوكيل الحصري لسيارات BMW داخل سوق السيارات المصري، عن تحريك جديد في أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة X2 ، وانخفضت فئتها الأولى بما يقارب من خمسة وثلاثين ألف جنيهاً مصرياً، ليصبح سعرها ستمائة وخمسة وسبعين ألف جنيهاً، بدل من سبعمائة وعشرة ألف جنيه.
كما شهدت أيضا الفئة الثانية الرياضية من X2، بقيمة تصل إلى ثمانين ألف جنيهاً مصرياً، حيث أصبح السعر الرسمي ما يقارب من سبعمائة وأربعين ألف جنيهاً مصرياً، بدل من ثمانمائة وعشرين ألف جنيه.
سيارة BMW X5
شهدت سعر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات X5 المقدمة من قبل شركة BMW، والتي حصلت على تخفيض بقيمة مالية يصل إلى مائة ألف جنيهاً مصرياً، للشركة البافارية، حيث أصبح سعر سيارة BMW X5 داخل السوق المصري مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيهاً مصرياً، بدل من مليون وثمانمائة وخمسين ألف جنيهاً مصرياً.
جيب جراند شيروكي
ومن السيارات التي شهدت انخفاض في سعرها أيضا داخل سوق السيارات المصري، سيارة جراند شيروكي الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث شهدت خصم يصل إلى مائة وخمسة ألف جنيهاً مصرياً، ليصبح سعر السيارة الجديد داخل سوق السيارات المصري مليون ومائة وتسعين ألف جنيهاً مصرياً، بدل من مليون ومائتين وخمسة وتسعين ألف جنيهاً مصرياً.
BMW X6
تراجع أيضا سعر سيارة BMW X6، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث شهدت السيارة تخفيض في سعرها يصل إلى سبعين ألف جنيهاً مصرياً، حيث سجل سعر السيارة الرسمي داخل سوق السيارات المصري خلال الوقت الراهن ما يقارب من مليون وتسعمائة وثمانين ألف جنيهاُ مصرياً، بدل من اثنين مليون وخمسين ألف جنيهاً مصرياً.
تويوتا فورتشنر
صرحت شركة “تويوتا إيجيبت”، عن تحريك سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة ” فورتشنر” المجمعة محليًا، بشكل رسمي داخل سوق السيارات المصري مع بداية العام الجديد 2019.
كما أعلنت الشركة عن طرح تخفيضات على الفئات الثلاثة التي تقدمها داخل سوق السيارات المصري، لتبدأ أسعار الفئة الأولى المزودة بنظام الدفع الثنائي للعجلات، بتخفيض تصل قيمته إلى خمسة وأربعين ألف جنيهاً مصرياً، ليصبح سعر السيارة ثمانمائة وخمسة وأربعين ألف جنيهاً، بدل من ثمانمائة وتسعين ألف جنيهاً.
وأصبح سعر الفئة الثانية من السيارات المزودة بمحرك 2.7 لتر، والتي تأتي بنظام الدفع الرباعي للعجلات، بتخفيض تصل قيمته إلى خمسين ألف جنيهاً، ليصبح سعر السيارة تسعمائة وخمسة عشر ألف جنيهاً، بدل من تسعمائة وخمسة وستين ألف جنيهاً.
انخفض أيضا شعر الفئة الأعلى من “سيارة فورتشنر” المزودة بمحرك 4.0 لترات، بنسبة خمسة وسبعين ألف جنيهاً، لتباع بسعر رسمي مليون وخمسة وعشرين ألف جنيهاً، بدل من مليون ومائة ألف جنية.
BMW X3
شهدت سيارة X3 الرياضية متعددة الاستخدامات، التي تقدمها شركة BMW تخفيض قدره خمسين ألف جنيه على الفئة الأولى منها، حيث أصبح سعرها الرسمي داخل سوق السيارات المصري مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه، بدل من مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف جنيهاً.
كما خفض وكيل BMW الفئة الرياضية من X3، بقيمة مائة وخمسة وعشرين ألف جنيهاً مصرياً، ليصل سعرها مليون وخمسمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه، بدل من مليون وستمائة وخمسين ألف جنيهاً.
جيب رانجلر
صرحت شركة “فيات كرايسلر” عن طرح سياراتها رانجلر رباعية الدفع، والمزودة بموتورة مكون من ستة اسطوانات، بسعة 3.6 لترات، تصل نسبة التخفيض حوالي خمسة وثلاثين ألف جنيهاً، ليتم بيع السيارة بسعر ثمانمائة وأربعين ألف جنيهاً، بدل من ثمانمائة وخمسة وسبعين ألف جنيهاً.
كيا سورينتو
صرحت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات “EIT”، وهي الوكيل الحصري لعلامة كيا الكورية الجنوبية عن تخفيض جديد في أسعار “كيا سورينتو” خلال عام 2019.
وتقدم شركة كيا أيقونتها “سورينتو الجديدة” في ثلاث فئات جديد من التجهيزات الأولى A/T F/O مزودة بمحرك تصل سعته إلى 2.4 لتر، وتعمل بنظام دفع ثنائي، خماسية المقاعد، وشهد سعرها الرسمي تخفيض بقيمة عشرين ألف جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 749.900 جنيه، بدلاً من 770.000 جنيه.
شهدت أيضا الفئة الثانية من سورينتو انخفاض في سعرها بقيمة عشرة آلاف جنيهاً مصرياً، ليصبح السعر الرسمي داخل سوق السيارات المصري هو 860.000 جنيه بدلاً من 870.000 جنيهاً.
كما تم طرح الفئة الثالثة والأعلى من سيارات سورينتو والمزودة بنظام دفع رباع، والتي شهدت أيضا تخفيض بقيمة عشرة آلاف جنيهاً مصرياً، ليصبح سعرها الرسمي داخل السوق المصري تسعمائة وستين ألف جنيهاً مصرياً، بدل من تسعمائة وسبعين ألف جنيهاً مصرياً.
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