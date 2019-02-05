9 سيارات رياضية محلية الصنع انخفضت أسعارها خلال 2019.. تعرف عليها

صرحت العديد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية داخل سوق السيارات المصري منذ بداية العام الجاري 2019، خلال قوائم أسعار العام الجديد، والتي قد شهدت تخفيضات كبرى على العديد من موديلات السيارات الجديدة في السوق المصري.

وجاءت التخفيضات بالتزامن من حركة الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ حينما دخلت حيز التنفيذ خلال العام الجديد 2019.

تصدرت بعض من العلامات الأوروبية المستوردة قائمة التخفيضات، إلا أن عدد من السيارات محلية الصنع قد انخفضت أسعارها أيضا، من أجل أن تحافظ على مكانها داخل سوق السيارات المصري، وتستطيع أن تنافس السيارات الأوروبية المنشأ.

BMW X1

انخفضت سعر سيارة “بي إم دبليو X1″، الفئة الأولي بواقع يقارب من خمسة وعشرين ألف جنيهاً مصرياً، ليصبح سعرها الرسمي سبعمائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه، بدل من سبعمائة وستين ألأف جنيه، كما انخفضت أيضا الفئة الثانية بواقع ثلاثين آله جنيه، ليصبح سعرها ثمانمائةوعشرين آلف جنيه، بدل من ثمانمائة وخمسين ألف جنيه.

BMW X2

صرحت المجموعة البافارية للسيارات، وهي الوكيل الحصري لسيارات BMW داخل سوق السيارات المصري، عن تحريك جديد في أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة X2 ، وانخفضت فئتها الأولى بما يقارب من خمسة وثلاثين ألف جنيهاً مصرياً، ليصبح سعرها ستمائة وخمسة وسبعين ألف جنيهاً، بدل من سبعمائة وعشرة ألف جنيه.

كما شهدت أيضا الفئة الثانية الرياضية من X2، بقيمة تصل إلى ثمانين ألف جنيهاً مصرياً، حيث أصبح السعر الرسمي ما يقارب من سبعمائة وأربعين ألف جنيهاً مصرياً، بدل من ثمانمائة وعشرين ألف جنيه.

سيارة BMW X5

شهدت سعر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات X5 المقدمة من قبل شركة BMW، والتي حصلت على تخفيض بقيمة مالية يصل إلى مائة ألف جنيهاً مصرياً، للشركة البافارية، حيث أصبح سعر سيارة BMW X5 داخل السوق المصري مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيهاً مصرياً، بدل من مليون وثمانمائة وخمسين ألف جنيهاً مصرياً.

جيب جراند شيروكي

ومن السيارات التي شهدت انخفاض في سعرها أيضا داخل سوق السيارات المصري، سيارة جراند شيروكي الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث شهدت خصم يصل إلى مائة وخمسة ألف جنيهاً مصرياً، ليصبح سعر السيارة الجديد داخل سوق السيارات المصري مليون ومائة وتسعين ألف جنيهاً مصرياً، بدل من مليون ومائتين وخمسة وتسعين ألف جنيهاً مصرياً.

BMW X6

تراجع أيضا سعر سيارة BMW X6، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث شهدت السيارة تخفيض في سعرها يصل إلى سبعين ألف جنيهاً مصرياً، حيث سجل سعر السيارة الرسمي داخل سوق السيارات المصري خلال الوقت الراهن ما يقارب من مليون وتسعمائة وثمانين ألف جنيهاُ مصرياً، بدل من اثنين مليون وخمسين ألف جنيهاً مصرياً.

تويوتا فورتشنر

صرحت شركة “تويوتا إيجيبت”، عن تحريك سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة ” فورتشنر” المجمعة محليًا، بشكل رسمي داخل سوق السيارات المصري مع بداية العام الجديد 2019.

كما أعلنت الشركة عن طرح تخفيضات على الفئات الثلاثة التي تقدمها داخل سوق السيارات المصري، لتبدأ أسعار الفئة الأولى المزودة بنظام الدفع الثنائي للعجلات، بتخفيض تصل قيمته إلى خمسة وأربعين ألف جنيهاً مصرياً، ليصبح سعر السيارة ثمانمائة وخمسة وأربعين ألف جنيهاً، بدل من ثمانمائة وتسعين ألف جنيهاً.

وأصبح سعر الفئة الثانية من السيارات المزودة بمحرك 2.7 لتر، والتي تأتي بنظام الدفع الرباعي للعجلات، بتخفيض تصل قيمته إلى خمسين ألف جنيهاً، ليصبح سعر السيارة تسعمائة وخمسة عشر ألف جنيهاً، بدل من تسعمائة وخمسة وستين ألف جنيهاً.

انخفض أيضا شعر الفئة الأعلى من “سيارة فورتشنر” المزودة بمحرك 4.0 لترات، بنسبة خمسة وسبعين ألف جنيهاً، لتباع بسعر رسمي مليون وخمسة وعشرين ألف جنيهاً، بدل من مليون ومائة ألف جنية.