معيط: مصر تتسلم 2 مليار دولار من “النقد الدولي” نهاية الإسبوع الجاري

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أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، الموافق 4 فبراير، أن مصر تقترب من استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، وقدرها ـ2 مليار دولار، حيث سوف تتسلمها مصر قبل نهاية الأسبوع الجارى.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، سوف تدخل أرصدة مصر من احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، فور تسلم المبلغ، على أن يتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

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وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، قد قرر في اجتماعه صباح اليوم، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن،الموافقة على منح مصر الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، وجاءت تلك الموافقة بعد بحث ومناقشة المراجعة التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، وافق صرف الشريحة الـ5 من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 2 مليار دولار وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وأشارت مصادر حكومية، أنه بعد صرف الشريحة الخامسة، يتبقى لمصر دفعة أخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، سوف يتم صرفها فى يونيو أو يوليو 2019، وبقيمة 2 مليار دولار، وذلك عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فى واشنطن والتى سوف تعقد فى أبريل 2019، وبصرفها يكتمل قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 12 مليار دولار.