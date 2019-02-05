المالية تعلن قيمة فائدة قرض النقد الدولي.. ومدة السماح لكل شريحة

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صرح نائب وزير المالية للسياسات المالية “أحمد كوجك”، عن وجود تسهيلات من أجل سداد قرض صندوق النقد الدولي، الذي تحصل عليه الدولة المصرية، وبالتحديد في الشريحة الخامسة من القرض، وهي الشريحة قبل الأخيرة، والتي سوف تحصل عليه مصر خلال أيام”.

وأضاف كوجك، “إنه بالحصول على الشريحة القادمة بقيمة اثنين مليار دولار أمريكي، نكون قد وصلنا إلى عشرة مليارات دولار أمريكي، من إجمالي اثنى عشر مليار دولار أمريكي قيمة قرض صندوق النقد الدولي لجمهورية مصر العربية، ويصل سعر الفائدة إلى 2% شاملة كافة العمولات، على أن يتم احتساب الفائدة بعد تسلم كل شريحة مباشرة، ولكل شريحة فترة سماح 4.5 سنة، وتسدد على فترة 5.5 سنة، أى بقيمة حوالى ثلاثمائة مليون دولار كل ستة أشهر”.

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أما بالنسبة للعودة من أجل طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي للدولة المصرية، صرح كوجك “أن العلاقة مع الصندوق لا تقتصر على القرض، وإنما هناك الكثير من الدعم الفني الذي تطلبه جمهورية مصر العربية من الصندوق، وهناك سبعة بعثات فنية طلبتها مصر من الصندوق”، وأضاف “سوف نعلن في التوقيت السليم أي تعامل بيننا وبينهم”.

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