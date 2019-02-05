المالية: تحديد مبلغ للإنفاق على القرى الأكثر فقراً خلال الموازنة الحالية

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صرح وزير المالية محمد معيط، “عن الاتفاق على مبلغ محدد من أجل الإنفاق على القرى المصرية الأكثر فقرًا، خلال موازنة السنة المالية الحالية، وهو ما تم الاتفاق عليه مساء أمس خلال فعاليات الاجتماع الذي عقد مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي”.

وأشار وزير المالية خلال فعاليات مؤتمر صحفى عقد في وزارة المالية اليوم الثلاثاء، “أن هناك تقدير أيضا لهذا الإنفاق خلال موازنة السنة المالية القادمة التى يجري العمل على إعدادها خلال الوقت الراهن”.

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صرح نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك، “إن حجم أقساط الدين الخارجي خلال السنة المالية الراهنة 2018/2019، يبلغ قيمته ما يقارب من 10.5 مليار دولار أمريكي، تم سداد جزء كبير منها أو إعادة هيكلته من خلال إعادة مفاوضات البنك المركزى المصري من أجل تجديد ودائع بعض الدول العربية”.

وأشار “أن متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين خلال النصف الأول من السنة المالية الراهنة “من شهر يوليو إلى شهر ديسمبر”، لعام 2018/ 2019، يبلغ ما يقارب من 19.5% لأذون الخزانة، و18.5% للسندات”.

وأوضح كوجك “إلى أن قيمة الفوائد وخدمة الدين فى تلك الفترة بلغ مائتين وسبعة مليار جنيهًا مصريًا، في مقابل مائة وثلاثة وسبعين مليار جنيهًا مصريًا، خلال نفس الفترة من العام السابق”، وأعلن عن توقعه أن “تحقيق المستهدف خلال السنة المالية والمقدر بحوالي خمسمائة وأربعين مليار جنيه”.

وأضاف، “إن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية حتى الثامن والعشرين من شهر يناير السابق لعام 2019، بلغ ما يقارب من 13.1 مليار دولار أمريكي”، وأشار إلى “أنه بعد تدقيق الأرقام خاصة فى اكتتابات الأجانب فى السندات قد يرتفع الرقم بمائة مليون دولار أخرى”.

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