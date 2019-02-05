الاتصالات تبحث مع البنك الدولي سبل دفع الاقتصاد الرقمي

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شدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت على أهمية دعم والعمل على تعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي، من أجل المساهمة في دفع طاقة الدولة المصرية الإنتاجية، والعمل على تخفيض تكلفة المعاملات، إلى جانب رفع الكفاءات والمهارات البشرية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.

وأوضح “إن الاقتصاد الرقمي يعتمد على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية المتقدمة في عمليات الإنتاج، والتي تتم من خلاله تسهيل عمليات التبادل التجاري من خلال منصات التجارة الإلكترونية”.

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وجاءت تلك التصريحات الصادرة عن رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة نجوى الشناوي نيابة عن وزير الاتصالات، خلال فعاليات ورشة عمل حول “سبل دفع الاقتصاد الرقمي في مصر “.

نظمت فعاليات الورشة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتعاون مع “جمعية اتصال والبنك الدولي”، وذلك في ضوء خطة ورؤية الوزارة، من أجل تحقيق التحول الرقمي ذلك بالتعاون مع جميع قطاعات الدولة المصرية.

كما حضر فعاليات ورشة العمل المدير الإقليمي للبنك الدولي “مارينا ويز”، إلى جانب حضور نخبة من خبراء البنك الدولي، وعدد كبير من ممثلي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية والمحلية العاملة في جمهورية مصر العربية.

خلال الكلمة في ورشة العمل تم استعراض الجهود التي تبذلها “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة من أجل تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تهدف إلى التحول إلى مجتمع رقمي دامج بكافة فئاته.

ومن أبرز إجراءات هذا التحول إطلاق أكثر من عشرين خدمة حكومية رقمية والتي يتم تقديمها من خلال العديد من القنوات، وإقامة “مدينة المعرفة” التي تم إنشائها في العاصمة الأدارية الجديدة من أجل العمل على تعزيز أنشطة التطوير والبحث.

وأضاف “إن هناك مشروع إصدار الكارت الموحد الذي تم بالتعاون مع البنك المركزي المصري، في إطار مبادرة الشمول المالي، وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، إلى جانب تطوير الخدمات التي يقدمها البريد المصري”.

وأكد على “إقامة منصة رقمية للمحتوى الثقافي المصري بالتعاون مع وزارة الثقافة، إلى جانب تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشخيص والعلاج عن بعد باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، والتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال مبادرة “فكرتك شركتك” من أجل دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب العمل على تطوير قاعدة بيانات تضم جميع المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار المختلفة”.

وتضمنت الكلمة أيضا استعراض المشروعات التي تنفذها “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” من أجل تطوير البنية التحتية للاتصالات باعتبارها من أهم دعائم ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، وذلك بإلى جانب إلى العمل على تهيئة البيئة التشريعية الداعمة، وتنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، حيث إنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمر دولي حول “التجارة الإلكترونية” خلال منتصف العام الجاري 2019 في جمهورية مصر العربية.

كما تم خلال ورشة العمل أيضا مناقشة العديد من الموضوعات على قائمتها “إطلاق مشروع دراسة تقييم الاقتصاد الرقمي بمصر”، حيث قام البنك الدولي باختيار الدولة المصرية، من أجل تقديم الدعم الفني لها ومساعدتها في تنفيذ دراسات اقتصادية وفنية مختلفة، نظرا لما تتمتع به الدولة المصرية من إمكانيات تمثلت في بنيتها التحتية المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأمر الذي أهلها لأن تكون محط أنظار المؤسسات الدولية واهتمام الشركات العالمية بالاستثمار داخل الدولة المصرية.

تم اختيار الدولة المصرية أيضا بسبب الطفرات التي حققتها في كافة الأصعدة الاقتصادية، على رأسها “قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، الذي استطاع أن يحقق نمو كبير خلال الفترة السابقة، والذي سجل ما يقارب من 16.4% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالى 2018/ 2019، ومن المتوقع أن يحقق نموا يقارب من 17% بنهاية العام المالى الجاري في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها القطاع في المستقبل.

ويهدف أيضا إلى إجراء مشروع دراسة من أجل تقييم الاقتصاد الرقمي بجمهورية مصر العربية، حتى يتم تقييم وضعها الراهن في مجال التحول الرقمي، من أجل الوقوف على أهم التحديات والفرص المتاحة ومتطلبات التحول الناجح، بالتركيز على كافة قطاعات واعدة، في ضوء بعض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تلك الدراسة ليتم اتخاذ التوصيات التي تضمنتها الدراسة من أجل النهوض بعمليات التحول الرقمي بجمهورية مصر العربية.

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