المالية: 60 مليار جنيه قيمة دعم مصر للخبز

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أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، “إن رغيف الخبز المدعم يكلف الدولة المصرية ما يقارب من ستين مليار جنيه، بعد أن كان يكلفها خمسة عشر مليار جنيهاً مصريًا خلال السنوات السابقة بدون أن يتحمل المواطن أي أعباء إضافية، والعمل على إبقاء السعر مع تقديم الخدمة كما هو بدون إجراء أي تغيير”.

قام وزير المالية، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بعرض مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/ 2019، بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية الكلية.

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وأضاف، “أن هناك أعباء أخرى تحملتها الخزانة العامة للدولة المصرية بما في ذلك نقص أمصال فيروس سي، وتحمل نقص بعض السلع التموينية مثل السكر خلال الفترات السابقة”.

وأوضح “إلى أن الدولة المصرية قد قامت بزيادة حجم دعمها للبرامج الاجتماعية، وخاصة برنامج تكافل وكرامة، والذي لم يكن موجودًا خلال الفترات السابقة، مع العمل على رفع التمويل الموجه إلى المعاشات بقيمة تسعة وستين مليار جنيهًا مصريًا”.

وطالب الدكتور محمد معيط، خلال المرحلة الراهنة بجني ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تحملها المواطنون، وأضاف “إن هناك بعض الفئات شعرت بتحسن في المستوى المعيشي من الفئات الأدني دخلًا سواء بعض الأفراد، الذين لم يكن لهم علاج، وأصبح موفرًا لهم، أو المواطنين القاطنين في غرفة واحدة معرضة للهدم، وأصبح لديهم وحدات سكنية أكثر آدمية، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل داخل سوق العمل للشباب، بسبب لزيادة معدلات النمو”.

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