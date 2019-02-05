البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال يناير 2019

Advertisements

اعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقد الأجنبي، حيث سجل احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يناير السابق لعام 2019، ما يقارب من 42.62 مليار دولار أمريكي.

وأوضح البنك المركزي في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، “إن الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي قد ارتفع خلال يناير السابق لعام 2019، بنحو عشرين مليون دولار أمريكي”.

Advertisements

ويجدر هنا الإشارة إلى إن “الاحتياطيات الدولية” قد سجلت خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2018، ما يقارب من 42.6 مليار دولار أمريكي.

أقرا المزيد المالية تعلن قيمة فائدة قرض النقد الدولي.. ومدة السماح لكل شريحة