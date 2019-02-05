التموين: 60 جنيه سعر كيلو اللحوم المجمدة و90 جنيها سعر الطازجة

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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، “إن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الرئيسي يغطى الأسواق المصرية من ثلاثة إلى أربعة أشهر قادمة”، وأضاف “لم يحدث من قبل مثل توفر هذا الاحتياطى، ونعمل خلال الفترة الراهنة على تحسين شبكات التوزيع”.

جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة التي عقدت فعاليات داخل مجلس النواب اليوم الثلاثاء، خلال الرد على اسئلة وبيانات النواب.

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وأضاف “أن القمح المتوفر يغطى من ثلاثة إلى ستة أشهر، والسكر يغطي أربعة أشهر قادمة”، وأشار “أن اتفاقية اللحوم التي عقدت مع دولة السودان مستمرة حتى عام 2020، ولم يطرأ عليها أي تغير في الأسعار، باستثناء من خمسة وثمانين إلى تسعين جنيه للكيلو جرام الواحد، وكذلك اللحوم المجمدة لا تزال بسعر ستين جنيهاً للكيلوجرام الواحد”.

أعلن النواب عن تجديد مطالبهم بشأن ضرورة دعم قطاع الدواجن، والمزارع الداجنة، وأشار الوزير “أن جمهورية مصر العربية اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من أجل وجود العديد من الاستثمارات التي دخلت في هذا المجال”.

وأشار “أن سعر الكيلو جرام الدواجن الحية سجل واحد وعشرين جنيهًا مصريً، أما بالنسبة إلى الدواجن المذبوحة البلدى تراوح سعرها ما بين خمسة وثلاثين إلى سبعة وثلاثين جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وأضاف “من ينظر من عام ونصف، قد سجل سعر كيلو جرام الدجاج المذبوح خمسة وأربعين جنيهاً ، لهذا قد تدخلت الحكومة المصرية من أجل ضبط الأسعار داخل الأسواق التجارية”.

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