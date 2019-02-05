مجلس الذهب العالمي: العملات المشفرة أبعد ما تكون عن الذهب كملاذ آمن

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وجه مجلس الذهب العالمي رسالة إلى جموع المستثمرين، وأفادت الرسالة “أن العملات الإلكترونية قد فشلت أن تتحول إلى أحد الملاذات الآمنة”.

قام المجلس العالمي للذهب بنشر تقرير خلال أواخر شهر يناير السابق 2019، جاء فيه “إن العملات الإلكترونية قد أهدرت فرصة مميزة كي تكون أحد الملاذات الآمنة مثل المعدن الأصفر “الذهب”، لتختار أن تتصرف مثل الأصول الخطرة”.

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وخلال الربع الأخير من عام السابق 2018، حيث كانت أسواق الأسهم العالمية، تعاني من أسوأ أداء فصلي منذ عام 2009، فإن “العملات الافتراضية” كان أمامها فرصة نادرة من أجل إن تظهر الصفات ذات الصلة بالملاذات الآمنة مثل الذهب، لكن مع ذلك، فإن تلك الأصول المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، تصرفت مثل الأصول الخطرة وتراجعت، في حين ارتفعت أسعار الذهب”.

وعلى الرغم من تلك المقارنات التي تمت بشكل دائم بين العملات الإلكترونية المشفرة، وبين الذهب، فمن المعتقد أن هناك العديد من الأسباب، التي تفسر لماذا لا تصلح العملات الرقمية كي تكون بديلاً عن الذهب، وعلى وجه التحديد، فإن معدن الذهب أقل تقلباً، ويتمتع أيضا بمزيد من السيولة، كما إن الذهب لديه دور واضح بشكل جيد خلال المحفظة الاستثمارية”.

وأضاف التقرير “تشير تلك الأحداث الواقعة في أواخر العام السابق 2018، فإن قدرة العملات الإلكترونية كي تكون أصول تتمتع بالسيولة، والتحوط كملاذ آمن، ومخزن للقيمة في أوقات إجهاد السوق، لم تكن صامدة، بل على النقيض فإن سعر عملة البيتكوين الرقمية، تصرف مثل أسهم التكنولوجيا، حيث هبط بنسبة مئوية تصل إلى خمسة وخمسين في المئة، من شهر أكتوبر إلى شهر ديسمبر لعام 2018، في حين إن مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا الأمريكية قد تراجع بنسبة مئوية تصل إلى تسعة عشر في المئة”.

وأكد التقرير “أنه من خلال متابعة أداء عملة الرقمية الإلكترونية “البيتكوين” ، وناسداك خلال الربع الأخير من العام السابق 2018، فإنه تبين ارتباطهما بشكل كبير “0.69”، وهو العامل الذي لم يكن واضحاً قبل هبوط السوق، وخلال الفترة نفسها، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة مئوية تصل إلى 9.4% ليسجل ارتباطا عكسيا بقوة مع مؤشر ناسداك عند -0.73″.

وأضاف التقرير أنه “في النهاية، فإن القيمة السوقية المتداولة في سوق العقود المستقبلية للبيتكوين قد تراجعت بشكل كبير خلال هذا الربع من العام السابق، في وقت كانت أحجام التداول في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الذهب”

وأوضح التقرير “إن الدعم من سوق قوي في جانبي الشراء والبيع غير متوفراً، مما يدل على أن العملة الرقمية الإلكترونية “البيتكوين” على عكس معدن الذهب لا توفر السيولة المطلوبة في أوقات التوتر المالي”.

ورجح مجلس الذهب العالمي “اختياره خلال الربع الرابع من العام السابق 2018، من أجل وضع تصور يتعلق بالعملة الرقمية “بيتكوين”، إلى أنه أحد الفترات القليلة بالسوق التي شهدت ضغوط تعد حقيقية منذ الأزمة المالية العالمية”.

وأضاف تقرير مجلس الذهب العالمي “يفترض أن تدفع النتائج التي تم التوصل إليها المستثمرين إلى إعادة تقييم أسباب الاستثمار في العملات المشفرة”، واختتم المجلس تقريره “بالتأكيد على أنه ربما تلعب العملات الإلكترونية دوراً في الأسواق المالية إلا أن سلوكها في بيئة تتسم بعدم اليقين في السوق يؤكد أنها ليست بديل الصالح لمعدن الذهب الذي يعد ملاذ آمن”.

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