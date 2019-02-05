بعد تخفيضات “سيفيك”.. هوندا تعلن عن تخفيض أسعار “سيتي”

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صرحت “شركة النيل للتجارة والهندسة”، وهي إحدى شركات مجموعة الفطيم، وأحد وكلاء سيارات هوندا اليابانية داخل سوق السيارات المصري، عن تحريك جديد في أسعار سيارتها “سيتي” السيدان بقيمة تصل إلى خمسة وأربعين ألف جنيهًا مصريًا، لتباع بسعر رسمي داخل سوق السيارات المصري ثلاثمائة وتسعة وستين ألف جنيهًا مصريًا بدل من أربعمائة وأربعة عشر ألف جنيهًا مصريًا.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن شركة هوندا قد أعلنت منذ عدة ساعات عن تحريك جديد في أسعار “سيفيك” العائلية بواقع يقارب من ستة وثمانين آلف جنيهًا مصريًا، على خليفة حصول الوكيل المصري على شهادة “يورو 1” من الشركة الأم، وهي الشهادة التي تتيح للواردات الأوروبية المنشأ، والتركية المنشأ بالتمتع بتخفيضات جمركية تبعاً للشركة المصرية التركية.

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وأعلنت الشركة “أن هذا القرار سوف يساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار سيارات “هوندا” المتاحة داخل سوق السيارات المصري، سواء “سيارة سيفيك أو سيارة سيتي” موديل عام 2019، الواردة من مصانع الشركة في الدولة التركية، والمتاحة داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة فقط.

وتتوفر في جمهورية مصر العربية الفئة الأعلى من “سيارة سيتي” التي تعمل بمحرك مكون من أربعة اسطوانات، سعة تصل إلى 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من ستة نقلات، بقوة مائة وثلاثة وعشرين حصان، الذي يستهلك ما يقارب من 5.4 لتر لكل مائة كيلو متر.

وتقدم السيارة إلى المستهلك المصري بعدد كبير من وسائل الأمان على رأسها “وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD”.

الكماليات التي تتمتع بها السيارة “سيتي”

تتمتع السيارة بالعديد من الكماليات، ووسائل الترفيه، ومن أهم تلك الكماليات:

مشغل اقراص مدمجة.

مدخل AUX، نظام التوصيل اللاسلكي “بلوتوث”.

خاصية تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

فتحة سقف كهربائية.

كاميرا خلفية.

مثبت للسرعة.

عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

ويشهد سوق السيارات في الدولة المصرية منذ بداية العام الجديد 2019، موجة من التخفيضات في أسعار العديد من السيارات الأوروبية المنشأ، والسيارات الغير أوروبية المنشأ أيضا، بعد أن تم تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاءات الجمركية على الاوردرات الأوروبية المنشأ، بتخفيض تسعين في المئة من جمارك السيارات ذات المنشأ المغربي، والتركي.

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