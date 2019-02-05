بيتكويين.. عملة إلكترونية جديدة تقفز 250% في أقل من 24 ساعة

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ارتفعت عملة إلكترونية ظهرت حديثًا بنسبة تصل إلى 255% خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وسط تقلبات في “سوق الأصول المشفرة”.

كما صعدت خلال تعاملات اليوم عملة “بيتكويين Bitcoiin”، بما يقارب من 254.5%، حيث ارتفعت إلى مستوى 1.01 دولار، كما سجلت القيمة السوقية للعملة الرقمية ما يقارب من49.61 مليون دولار أمريكي، لتحل بذلك في الترتيب رقم سبعة وستين بين أكبر مائة عمله من حيث القيمة السوقية.

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تعد عملة بيتكويين ، التي ظهرت حديثًا، وانضمت إلى “سوق العملات الإلكترونية” خلال العاشر من شهر يناير السابق لعام 2019، كما أن اسمها يشبه إلى حد كبير عملة “بيتكوين الشهيرة”.

يعد أداء عملة بيتكويين منذ يوم العاشر من شهر يناير السابق لعام 2019، وحتى الوقت الراهن مرتفع، وخلال تعاملات اليوم، سجلت القيمة السوقية لكافة العملات الإلكترونية ما يقارب من 113.65 مليار دولار، وهو أقل من مستوى 114.25 مليار دولار الذي تم تسجيله خلال تعاملات مساء أمس.

ويأتي هذا بالتزامن مع تقلبات داخل قائمة “الخمسة الكبار من حيث القيمة السوقية”، بالإضافة إلى بقاء عملة البيتكوين كاش في المرتبة الخامسة بعد أن فقدت ترتيبها، الذي كان في المركز الرابع خلال أواخر الشهر السابق.

أما بالنسبة إلى العملة رقم واحد حول العالم، والتي تشكل ما يقارب من نصف القيمة السوقية الإجمالي لسوق الأصول الرقمية، فقد سجلت 3465.9 دولار أمريكي بارتفاع يصل إلى 0.4%، في حين تراجعت العملة الإلكترونية “الريبل” بأكثر من 1.1%، حيث انخفض أداء العملة إلى ما يقارب من 0.298 دولار أمريكي، لكنها لا تزال محتفظة بمكانتها في الترتيب الثاني بين العملات الرقمية.

في حين صعدت العملة التي تشغل المركز الثالث وهي عملة “الإيثريوم” بما يقارب من 0.2%، لتصل إلى مستوى يقارب من 107.7 دولار أمريكي، بقيت عملة “إيه.أو.إس” في المرتبة الرابعة، واستقرت عند مستوى يقارب من 2.40 دولار أمريكي، كما سجلت عملة “البيتكوين كاش” والتي تتذيل القائمة ما يقارب من 118.96 دولار أمريكي دون أي تغيير.

يجدر هنا الإشارة إلى أن العملات الإلكترونية قد فقدت ما يقارب من 11.4 مليار دولار أمريكي، من قيمتها خلال شهر يناير السابق، مع تسجيل عملة البيتكوين أطول خسائر شهرية منذ عام 2010 بعد الهبوط لمدة ستة أشهر متتالية، أما بالنسبة إلى إجمالي العام السابق 2018، فإن اللون الأحمر خيّم على السوق الرقمي بخسائر قد تجاوز أكثر من أربعمائة وواحد وتسعين مليار دولار أمريكي.

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