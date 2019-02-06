شركات السياحة تعلن عن مبلغ جدية حجز برنامج الحج

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صرحت وزارة السياحة المصرية عن تقديم تسهيلات إلى جميع الراغبين في حجز بموسم الحج السياحي، من أجل التيسير عليهم في أداء مناسك الحج، وذلك عن طريق تقديم جوازات السفر، أو بطاقة الرقم القومي من أجل استكمال باقي الأوراق للفائزين بعد إجراء “قرعة الحج”.

صرح رئيس قطاع الشركات في وزارة السياحة مجدي شلبي، “إنه تبعًا للتعليمات الصادرة عن وزيرة السياحة الخاصة بتقديم العديد من التسهيلات إلى شركات السياحة خلال موسم الحج حتى تتمكن من خدمة كافة المواطنين الفائزين في الحج السياحي والعمل على راحتهم”.

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وأضاف شلبي، “إلى أن الضوابط والآليات قد تضمنت كذلك عدد من الخدمات المتميزة التي تقدمها الشركات إلى الحجاج، خصوصًا حجاج المستوى الاقتصادي، والبري، الذي توليها وزارة السياحة أهمية كبرى لارتباطهم بالبسطاء من المواطنين”.

أعرب عن ثنائه بالتعاون ما بين وزارة السياحة المصرية، وبين “اللجنة العليا للحج، وغرفة شركات السياحة”، وأعلن عن توقعه أن يكون موسم الحج السياحي لهذا العام موسم ناجح.

أكد نائب رئيس غرفة الشركات باسل السيسي، “أن فتح الباب للحج السياحي مبكرا خلال هذا العام جاء بناء على قرار سريع وإيجابي، اتخذته وزارة السياحة المصرية، بعد أن تضمن التقرير السنوي للغرفة أن من أهم سلبيات التي تواجه موسم الحج خلال العام السابق، هو تأخر فتح موقع التسجیل الخاص بالحج السياحي، وتضمن أيضا توصية من أجل فتح الباب مبكرًا، وهو ما تم بتنفيذه بشكل فعلي للمرة الأولى خلال هذا العام”.

وأضاف باسل السيسي، “أن هذا الإجراء من شأنه، أن يسهيل تقديم المواطنين إلى شركات السياحة الدينية، والعمل على إنهاء التسجيل، وإجراء القرعة الإلكترونية دون أي مشاكل تذكر، بالإضافة إلى الميزة الكبرى، وهي إتاحة الفرصة للشركات من أجل إعداد برامجها بشكل يضمن تقديم أفضل الخدمات”.

وتواصل شركات السياحة خلال الوقت الراهن تلقي طلبات الراغبين في الحج السياحي، تبعًا للضوابط المنظمة للحج هذا العام، والتي اعتمدتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وعلى من يرغب في حجز فرصة للحج السياحي بدفع مبلغ جدية حجز التي تتفاوت قيمته من مستوى سياحي إلى مستوى آخر.

قيمة جدية الحجز للحج السياحي

تضمنت الضوابط أن يكون قيمة جدية الحجز للمستوي السياحي على النحو التالي:

خمس نجوم عشرين ألف جنيه .

المستوى السياحي أربع نجوم خمسة عشر ألف جنيه.

المستوى الاقتصادي والبري عشرة آلاف جنيه.

وعلى الحاج الفائز بقرعة الحج السياحي أن يقوم باستكمال باقي قيمة البرنامج المتقدم له، ومن لم يحالفه الحظ يقوم بسحب مبلغ جدية الحجز، كما تضمنت الضوابط السماح بإيداع، واسترداد جدية الحجز من خلال “بنك مصر، وفروعه القائمة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية”.

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