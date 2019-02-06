إطلاق شركة “كاش كول” لخدمات الدفع الإلكتروني

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قامت شركة فيكتوري لينك، وهي شركة متخصصة في مجال الخدمات الرقمية المتكاملة، بإطلاق شركة جديدة تحت مسمى “الشركة المصرية للمدفوعات الإلكترونية كاش كول”، وذلك في إطار تعاون الشركة مع “مجموعة إم.دي.آي.سي، وشركة سكاتش لاعمال المقاولات”.

قامت شركة “كاش كول” لخدمات الدفع الإلكتروني، ببدء أعمالها داخل السوق المصري خلال الربع الأخير من العام السابق 2018، في تقديم خدماتها مالية منها: “تحصيل الفواتير، وشحن الرصيد الخاص بالهواتف المحمولة”.

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة كاش كول أحمد محروس، “إن خدمات الدفع الإلكتروني تعد جزء من استراتيجية تعزيز الشمول المالي، لما لها من تأثير كبير في العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل الدول المصرية”.

وأكد” أن شركة “كاش كول” سوف تساهم في العمل على تطوير مجتمع المصري، دون أوراق نقدية يساعد على الوصول إلى الشمول المالي لكافة الفئات الغير قادرة على الحصول على خدمات مالية أو الحصول على خدمات مصرفية، من أجل تقديم تسهيلات أفضل لكافة المواطنين من خلال الخدمات المالية المتطورة”.

وأشار “أن الشركة كاش جول تستهدف العمل على تقديم الخدمات إلى كافة القطاعات الحكومية، وقطاع الأفراد، والشركات، والمؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية”، كما أعلنت شركة كاش كول عن تعاقدها مع “الهيئة القومية للبريد، والبنك الزراعي، ومشغلي شبكات المحمول”.

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