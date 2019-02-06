المالية: لن نقبل التعاملات الكاش للمبالغ زيادة عن 500 جنيه اعتباراً من مايو القادم

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أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، “إن الجهات الحكومية لن تقبل التعاملات المالية النقدية “نظام الكاش”، لأي مبالغ تزيد عن خمسمائة جنيهًا مصريًا، أي ما يعادل تسعة وعشرين دولار أمريكي، وذلك اعتبارًا من شهر مايو القادم لعام 2019، بحسب البيان الصادرة عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة المالية المصرية.

وأضافت الوزارة “أنها سوف تلزم كافة المتعاملين مع الجهات الحكومية، بسداد المدفوعات المالية الحكومية بطريقة إلكترونيًا، لكافة المبالغ المالية التي تزيد عن خمسمائة جنيهًت مصريًا، اعتبارًا من شهر مايو القادم 2019”.

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وبحسب البيان الصادرة عن الوزارة، “فإن الوزارة تعمل خلال الوقت الراهن بالتعاون مع أجهزة الدولة، في إجراءات نشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني “pos”، في الجهات الحكومية، والعمل على توفير البطاقات المستخدمة فى تلك المنظومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي المصري”.

وأوضح بيان المالية “إلى أن المبالغ المالية التي سوف تقل عن قيمة خمسمائة جنيهًا مصريًا، يمكن أن يتم سدادها بأي وسيلة من وسائل السداد سواء كانت طريقة إلكترونية أو غيرها، كما سوف يتم إتاحة السداد من خلال معظم البنوك التابعة للقطاع المصرفي المصري”.

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، “أن هذا القرار يأتي بناء على التكليفات الصادرة من قبل المجلس القومي للمدفوعات في إطار استكمال خطة الدولة المصرية من أجل تحقيق الشمول المالي من خلال ميكنة كافة المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكتروني، والتحول من مجتمع نقدي “كاش” إلى مجتمع إلكتروني.

وأضاف الوزير “أن هذا الإجراء سوف يساهم في العمل على تخفيض تكلفة تداول الأموال، بالإضافة إلى تحسين أداء الاقتصاد المصري، الذي أصبح يرتكز على تقنيات حديثة، تؤدي لتزايد معدلات النمو وتوفير التكاليف غير المباشرة التي يتحملها المواطن، ويعمل على توفير الوقت والجهد في الحصول على الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونيًا، وبطريقة ميسرة بتكلفتها الحقيقية دون زيادة بسبب عدم توافر الفكة فى بعض الحالات أو عدم الدراية التامة بالتكلفة الحقيقية لتلك الخدمة”.

وأضاف البيان الصادر عن المالية المصرية، “أن الوزارة سوف تقوم خلال الوقت الراهن، بالعمل على نشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني “pos”، تمهيدًا للانتهاء من نشر ما يقرب من اثنين وعشرين ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية، مع نهاية شهر أبريل القادم لعام 2019، وربط تلك الماكينات مع “مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني” التابع للوزارة”.

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