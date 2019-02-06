معلومات هامة عن تحويلات المصريين في الخارج ودعمها للاقتصاد المصري

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تعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج من أهم مصادر “النقد الأجنبي” للاقتصاد المصري، حيث أن المواطن المصري الذي يعمل في الخارج يقوم بتحويل أمواله إلى ذويه القائمين في جمهورية مصر العربية، ويحصل على جزء من تلك الأموال الذي يوجه المواطن المصري العامل في الخارج إلى الإدخار لتحسين أوضاعه المعيشية.

أبرز 5 معلومات هامة عن تحويلات المصريين في الخارج

يقدر عدد المصريين العاملين في الخارج بنحو ملايين ثمانية مليون مواطن مصري.

من شهر يناير إلى شهر نوفمبر من العام السابق 2018، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 5.7%، أي ما يعادل 23.3 مليار دولار أمريكي.

سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج أعلى معدل سنوي لها خلال عام 2017/ 2018 ، حيث سجلت ما يقارب من ستة وعشرين مليار دولار أمريكي.

تعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج أعلى مصادر العملة الصعبة في اقتصاد جمهورية مصر العربية بما يقارب من ستة وعشرين مليار دولار أمريكي.

يلي تحويلات المصريين في الخارج من مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري الصادرات التي تسجل ما يقارب من ثلاثة وعشرين مليار دولار أمريكي في احتياطي النقد المصري من العملة الصعبة، وتليها الاستثمارات السياحية بقيمة 8.5 مليار دولار.

أقرا المزيد المركزي يعلن عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال سبتمبر 2018

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