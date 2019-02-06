بعد حذف غير المستحقين للدعم.. التموين تعلن توفير 2.8 مليار جنيه خلال شهر

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أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن البيانات المدققة عن الأسر التي تستفيد من برامج الدعم النقدي، وبطاقات التموين، عن تم الحصول عليها من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي من خلال مشروع البنية المعلوماتية التابعة إلى “هيئة الرقابة الإدارية”.

قامت هيئة الرقابة الإدارية بنشر بيان اليوم الأربعاء، جاء فيه “في مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية في الهيئة، وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، ضمن إنجازات الهيئة خلال شهر يناير السابق لعام 2019”.

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أشار البيان “أسفرت تنقية البيانات عن استبعاد أسر غير مستحقة للحصول على الدعم السلعي أو الصرف تبعًا للمحددات الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي “أمتلاك مركبات فارهة، عقارات غير محل السكن، مهن أو أعمال حرة، حيازات زراعية”.

وأكد البيان” تنفيذًا للبحث الميداني، تم التحقق من تلك البيانات بمعرفة المختصين في الوزارتين مما نتج عنه تحقيق، وفر مادي للدولة المصرية بما يقارب من 2.4 مليار جنيهًا مصريًا قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدي، وتم ترشيد 410.7 مليون جنيهًا مصريًا من المقررات التموينية المدعمة بإجمالي بما يقارب من 2.81 مليار جنيهًا مصريًا وفر مادي محقق للدولة المصرية، وكذا تم توفير ما يقارب من 14.7 مليار جنيهًا مصريًا سنويًا من ترشيد تلك النفقات”.

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