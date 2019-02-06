التموين تعلن عن 8 مؤشرات لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين.. منها استهلاك الكهرباء والمحمول

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صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، “عن وضع عدد من الضوابط، والقواعد من أجل استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين، والتي سوف يتم عرضها على مجلس النواب المصري قبل إن يتم إقرارها”.

جاءت تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية خلال حضوره فعاليات الجلسة العامة للبرلمان من أجل الرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من قبل بعض النواب، وأكد الوزير “إنه لأول مرة يتم تحديد مؤشرات غير مباشرة، من أجل قياس استهلاك المواطنين، ليتم استبعاد غير المستحقين بطاقات التموين”.

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وأضاف الوزير “أن سوف يتم قياس الغير مستحقين لبطاقات التموين عن طريق متوسط استهلاك للطاقة الكهربائية، والمحمول، وامتلاكهم لسيارة فارهة أم لا، وامتلاك لأكثر من سكن راقي في الكمباوندات، ومن يتخطى المصاريف المدرسية بأكثر من ثلاثين ألف جنيه سنوياً، إلى جانب أصحاب الوظائف العليا، ومن يقوم بدفع ضريبة أكثر من مائة ألف جنيه، ومن يتعامل مع هيئة الجمارك المصرية لأكثر من خمسمائة ألف جنيهًا مصريًا، وقيمة مضافة أكثر من خمسمائة ألف”.

وأضاف المصيلحي، “إلى أنه سوف يتم الانتهاء خلال الأيام القادمة من “بحث الدخل والإنفاق” الذي سوف يتم إصداره من قبل جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ومن خلال هذا البحث سوف يتم تحديد نسبة عشرين في المئة من الأكثر احتياجاً ثم من يليهم”، وشدد الوزير على ضرورة إعادة صياغة منظومة الدعم السلعي في مصر.

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