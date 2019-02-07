الركود يضرب أسواق اللحوم.. و20 جنيها تراجعا في سعر الكيلو

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أعلن رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية “محمد وهبة”، أن معدلات الركود قد صعدت بالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسي، وأن الطلب على اللحوم البلدية تراجع بنسبة تصل إلى 60%”.

وأضاف “أن الطلب على اللحوم المستوردة قد ارتفع بخلاف اللحوم البلدية، وهذا بسبب فارق السعر الذي يصب في نهاية الأمر في مصلحة المستورد”.

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وأشار رئيس الشعبة، “أن اللحوم البلدية في القرى، والنجوع تقل أسعارها عن، أسعار اللحوم البلدية في محافظة القاهرة أو المدن، حيث تقترب أسعار اللحوم البلدية في أسعار في القرى والنجوع من سعر اللحوم المستوردة، وهذا بسبب قلة الوسطاء، وعدم تحمل تكاليف نقل السلعة”.

وأوضح “أن كيلو اللحوم البلدية في معظم القرى يتراوح ما بين مائة وعشرين, ومائة وعشرة جنيهاً، وهي أسعار تعد قريبة من أسعار اللحوم السودانية الطازجة”.

أضاف، “إن أسعار اللحوم البلدية قد تراجعت خلال عيد الأضحى المبارك السابق، بنسبة كبيرة، حيث كانت تباع بأسعار من مائة وخمسين إلى مائة وستين جنيهاً للكيلو جرام الواحد، في حين سجل سعر كيلو اللحوم البلدية خلال الفترة الحالية في القاهرة والمدن ما بين مائة وثلاثين إلى مائة وخمسين جنيهاً للكيلو”.

وأشار “أن كيلو القائم انخفض في المواشي من ستين جنيها، لتكون ما بين خمسين، واثنين وخمسين، وأربعة خمسين في المزارع”.