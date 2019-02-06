«تجار السيارات» عن «خليها تصدي»: استمرارها كارثة.. والتفاوض مهم

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قال رئيس رابطة تجار السيارات ، المستشار أسامة أبو المجد ، اليوم الأربعاء الموافق 6 فبراير من العام الحالي 2019 ، إن حملة «خليها تصدي» أثرت على قطاع السيارات بشكل عام.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب ، في برنامجها «90 دقيقة» ، المذاع على فضائية المحور ، مساء اليوم الأربعاء ، أضاف المستشار أسامة أبو المجد ، أن هناك حملتين للسيارات ، الأولى بعنوان «خليها تصدي» ، والتي دشنها مؤسسوها في العام 2015 ، والثانية بعنوان «خليها تصدي زيرو جمارك» ، والتي دشنها البعض في الأيام الماضية.

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ولفت رئيس رابطة تجار السيارات ، إلى أن التصريحات الإعلامية غير الدقيقة ، هي السبب في تفاعل المواطنين مع حملة «خليها تصدي زيرو جمارك» ، وزاد: «الحملة ليست لها أهداف واضحة ، لقد تحدثنا مع أصحابها ، لكن ليس لهم أهداف معينة».

وتابع المستشار أسامة أبو المجد ، أن السيارات اقتصاد وأموال دولة ، واستمرار حملة «خليها تصدي» سوف يؤدي إلى كوارث ، موضحا أن المقاطعة خطيرة للغاية على اقتصاد الدولة ، وأكثر من 90% من المستوردين ألغوا اتفاقاتهم على استيراد السيارات لمدة 3 أشهر.

وزاد رئيس رابطة تجار السيارات ، أن تحقيق المنافسة والتوعية من شأنه خفض أسعار السيارات ، كما طالب مؤسسي الحملة بالجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى حلول ، وأتمّ تصريحاته قائلا: «التجار بين المطرقة والسندان ، وفاتحين ملايين البيوت».