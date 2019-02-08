“التموين” تستعين بمنتجات النرويج واليابان وأيسلندا لتوفير الأسماك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تنوب عنها “الشركة المصرية لتسويق الأسماك” التي تعد إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، الاستعانة بمنتجات الأسماك من دول عديدة، إلى جانب الاستعانة بسوق العبور، وبحيرة ناصر في محافظة أسوان من أجل طرح الأسماك في منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وتحصل وزارة التموين على منتجات الأسماك خلال الوقت الراهن، من عدة مناشئ، منها:

منتجات اليابان.

النرويج.

ايسلندا.

أسعار الأسماك المطروحة

حيث يتم طرح تلك الأسماك بسعر كيلو السمك البلطي شبار أسوان بسعر واحد وعشرين جنيهاً للكيلو جرام، وكذلك طرح السمك البلطى البلدي عدد اثنين سمكه للكيو بسعر تسعة وعشرين جنيهًا، ويتم طرح السمك البوري عدد اثنين سمكة وزن كيلو جرام بسعر خمسة وخمسين جنيه، وطرح سمك “مكرونة ياباني” بسعر الكيلو ثمانية وعشرين جنيهاً.

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وطرح سمك مكرونة ايسلندي بسعر تسعة وعشرين جنيهاً للكيلو، وسمك مكرونة نرويجي، بسعر الكيلو ثلاثين جنيهًا، وطرح سمك مكرونة أمريكي بسعر خمسة وعشرين جنيهاً، وطرح سمك فيليه باسا أبيض بسعر الكيلو ثلاثة وخمسين جنيهًا، وسمك فيلية باسا أحمر بسعر أربعة وأربعين جنيه.

كما سوف يتم طرح شوربة سي فود عادية بسعر ثمانية وثلاثين جنيه، وشوربة سي فود مخلية بسعر ثلاثة وأربعين جنيهاً، وكذلك سوف يتم طرح كميات كبيرة من سمك السردين المستورد بسعر الكيلو ستة عشر جنيهًا مصريًا.

التموين: طرح فسيخ ورنجة استعداداً لأعياد شم النسيم

وسوف تقوم وزارة التموين بالعمل على زيادة الكميات المعروضة من الأسماك، وخصوصاً الأسماك المملحة، خلال الفترة القادمة استعداداً لأعياد شم النسيم، حيث سوف تزيد كميات الفسيخ، والرنجة بنسبة عشرين في المئة، وسوف يتم طرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير احتياجاتهم أولاً باول.

وسوف تقوم “الشركة المصرية لتسويق الأسماك”، بإطلاق سبعة سيارات حمولة السيارة تصل إلى أربعة طن، من أجل بيع منتجات الأسماك، وبيع المواد الغذائية فى كافة الميادين العامة في محافظة القاهرة، ومحافظة الجيزة .

أكد رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة الدكتور محمد عاطف، “أنه سوف يتم طرح كميات كبيرة من منتجات الأسماك بكافة أنواعها في منافذ الشركة في محافظات الوجه القبلى ، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ، كما سوف يتم توفير منتجات مثل “الرنجة” ذات أنواع جيدة، وسوف يتم توفير الفسيخ أيضا بسبب زيادة معدلات إقبال المواطنين عليه خلال تلك الأيام”.

وأشار، “أنه يتم خلال الفترة الراهنة طرح كميات كبيرة من اللحوم، ومن الدواجن المجمدة تصل إلى ثمانين طن بشكل يومي، فى كافة فروع، ومنافذ الشركة، إلى جانب طرح الشركة العامة لتجارة الجملة المنتجات بمحافظات الوجه البحري”.

ولفت “الى أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، قد وجه بضرورة استمرار طرح منتجات اللحوم، والدواجن، والسلع الغذائية بأسعار اقل من الأسواق الاخرى من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين”.

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