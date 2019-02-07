مؤسسة دولية تتوقع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار

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أصدرت هيئة «إتش سي» الدولية للأبحاث ، تقريرا بشأن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ، حيث توقعت الهيئة انخفاض قيمة الجنيه المصري بشكل تدريجي أمام العملة الأمريكية «الدولار» ، لتصل قيمته بحلول ديسمبر المقبل إلى 19.6 جنيه ، وذلك بسبب ارتفاع مستوى الدين الخارجي المصري ، وتأخر الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتحدثت هيئة «تش سي» ، عن انخفاض تدريجي في قيمة الجنيه المصري نسبته 9.5% ، بحلول شهر ديسمبر المقبل ، ليصل إلى 19.6 جنيه للدولار ، وأوضحت كذلك أن خفض أسعار الفائدة في موعد مبكر عن المتوقع ، من شأنه تعزيز فرص صعود معظم الأسهم التي تغطيها.

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وكان البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر الماضي ، كما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في مارس 2018 ، بتخفيضه العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس ، إلى 16.75% و17.75% على الترتيب.

وأرجعت هيئة «إتش سي» الدولية للأبحاث ، أسباب انخفاض قيمة الجنيه المصري ، إلى اتساع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي ، فضلا عن ارتفاع مستوى الدين الخارجي المصري ، وكذلك تأخر الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، التي انخفضت بنسبة 40% على أساس سنوي ، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 / 2019.

وكان الدين الخارجي لمصر ، بلغ 93.131 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي 2018.

وبحسب تقديرات هيئة «إتش.سي» ، فإن رؤيتها تظل متفائلة إزاء فرص الاقتصاد المصري، لافتة إلى إمكانية تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية ، فضلا عن إنهاء الحكومة العجز بحلول العام المالي 2020 / 2021 ، بسبب الإصلاحات الاقتصادية.