الأرز يرتفع والسكر يتراجع عالمياً خلال يناير 2019

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نشرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات تقرير عن “الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية”، وأوضح التقرير ارتفاع أسعار الأرز العالمية خلال يناير السابق لعام 2019، حيث سجلت أربعمائة وعشرة دولار للطن، في مقابل تسجيل سعر طن الأرز خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2018، ما يقارب من أربعمائة وأربعة دولار للطن.

أوضح التقرير انخفضت أسعار السكر الأبيض العالمية خلال شهر يناير السابق لعام 2019، حيث سجل سعر الطن ما يقارب من 344.45 دولار، في مقابل تسجيل سعر الطن خلال شهر ديسمبر السابق ما يقارب من 341.23 دولار للطن، وسط توقعات باستمرار انخفاض أسعار السكر الأبيض العالمية خلال شهر مارس القادم لعام 2019 مسجلاً ما يقارب من 340.9 دولار للطن.

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وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار السكر الخام عالميا، حيث سجل سعر الطن ما يقارب من 279.55 دولار للطن خلال شهر يناير السابق لعام 2019، في مقابل تسجيل سعر الطن الواحد خلال شهر ديسمبر السابق ما يقارب من 276.68 دولار للطن فى ديسمبر، ومن المتوقع أيضا استمرار صعود أسعار السكن الخام عالمياً خلال شهر مارس القادم ليسجل ما يقارب من 283.73 دولار للطن.

وأظهر التقرير أيضا أنه من المتوقع ارتفاع أسعار القمح العالمية خلال شهر مارس القادم 2019، ليسجل ما يقارب من 198.57 دولار للطن، في مقابل تسجيل سعر طن القمح العالمي خلال شهر يناير السابق لعام 2019 ما يقارب من 195.17 دولار للطن.

وأوضح التقرير أيضا، أنه من المتوقع أن تزيد أسعار الذرة الصفراء ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر مارس القادم لعام 2019، مسجلة ما يقارب من 149.45 دولار للطن، في مقابل تسجيل سعر طن الذرة الصفراء ما يقارب من 149.19 دولار للطن خلال شهر يناير السابق لعام 2019، وتصل نسبة الزيادة السنوية المتوقعة حوالي 7.4%.

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