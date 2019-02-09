تقرير عالمي: مصر ضمن أقوى 10 اقتصادات في العالم بحلول 2030

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم السبت الموافق 9 فبراير من العام الحالي 2019 ، أن بنك «ستاندرد تشارترد» العالمي ، ذكر أن مصر سوف تكون ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم ، في العام 2030.
ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ، عن بنك «ستاندرد تشارترد» ، أوضح أن مصر سوف تكون في المرتبة السابعة عالميا ، ضمن أقوى الاقتصادات في العالم.
وأضاف المركز بحسب ما ذكر بنك «ستاندرد تشارترد» العالمي ، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر ، سوف يسجل حسب تعادل القوة الشرائية في العام 2030 ، نحو 8.2 تريليون دولار ، وذلك مقارنة بوضع مصر في العام 2017 ، حيث احتلت مصر المرتبة الحادية والعشرين ، وذلك بإجمالي ناتج محلي حسب تعادل القوة الشرائية ، يبلغ نحو 1.2 تريليون دولار.
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