تقرير عالمي: مصر ضمن أقوى 10 اقتصادات في العالم بحلول 2030

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أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم السبت الموافق 9 فبراير من العام الحالي 2019 ، أن بنك «ستاندرد تشارترد» العالمي ، ذكر أن مصر سوف تكون ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم ، في العام ‏‏2030‏.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ، عن بنك «ستاندرد تشارترد» ، أوضح أن مصر سوف تكون في المرتبة السابعة عالميا ، ضمن أقوى الاقتصادات في العالم.

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وأضاف المركز بحسب ما ذكر بنك «ستاندرد تشارترد» العالمي ، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر ، سوف يسجل ‏حسب تعادل القوة ‏الشرائية في العام 2030‏ ، نحو ‏8.2‏ تريليون دولار ، وذلك مقارنة بوضع مصر في العام 2017 ، حيث احتلت مصر المرتبة الحادية والعشرين ، وذلك بإجمالي ناتج محلي حسب تعادل ‏القوة الشرائية ، يبلغ نحو‏ ‏1.2‏ تريليون دولار.