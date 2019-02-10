شركات التمويل متناهي الصغر في مصر

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إن أصحاب المشروعات الصغير والمتناهية الصغر يحتاجون إلي ممول للمشاريع الخاصة بهم، بقيمة قد تبلغ أربعة آلاف جنيه كحد أدنى، وإلي مائة ألف جنيه كحد أقصى، بصورة سريعة، عكس التوجه نحو البنوك التي تتطلب إجراءات قد تصل لنحو ثلاثة أشهر حتى يستطيع صاحب المشروع أخذ القرض المطلوب لتمويل مشروعه.

شركات تمويل المشروعات

وتقدم شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر- والتي لديها ترخيص من جانب “الهيئة العامة للرقابة المالية” – تمويل لهذه المشروعات في غضون مدة قد تقل عن خمسة عشر يوما، وبقيمة قد تبلغ نحو مائة ألف جنيه مصري، ومدة سداد عامين.

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وتمتاز هذه الشركات بسرعة تقديم التمويلات التي يحتاج إليها صاحب المشروع، لمنح رأس المال له، إلي جانب محدودية الضمانات المطلوبة من أرباب المشروعات، وشرطها الأساسي هو تواجد المشروع بشكل فعلى على أرض الواقع.

ومن خلال الآتي سوف نستعرض معكم قائمة شركات تمويل المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر داخل مصر:

• “ريفي” شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر.

• ” تساهيل” شركة للتمويل متناهي الصغر.

• “تنمية” شركة لخدمات المشروعات متناهية الصغر.

• “أمان” شركة لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

• “سندة” شركة للتمويل متناهي الصغر.

• “تمويلي” للمشروعات متناهية الصغر.

• “فوري” شركة للتمويل متناهي الصغر.

• “الأولى” شركة للتمويل متناهي الصغر.

• “فيتاس مصر” شركة للتمويل متناهي الصغر.