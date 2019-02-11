البترول: بعد أن كانت ضمن أكبر المستوردين للغاز.. مصر تحقق الاكتفاء الذاتي

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صرح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، عن تمكن قطاع البترول المصري خلال العام الجاري من تحقيق قصص نجاح كبرى في كافة مجالات تصنيع البترول كانت لها أصداء إيجابية على المستوى العالمي، والإقليمي، والمحلي أيضا.

وأشار “يأتي على قائمة تلك النجاحات تحول الدولة المصرية خلال الثلاثة سنوات الأخيرة، من أحد أكبر مستوردي الغاز الطبيعي في العالم، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، بل واستئناف التصدير بالدعم الكبير الموجه من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى تضافر جهود عدة جهات بالحكومة، والتي أدت إلى استعادة ثقة الشركاء من الشركات العالمية من خلال خفض المستحقات المتأخرة بنسبة تصل إلى 80%”.

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وأوضح “أن ذلك انعكس على جهود الشركات الأجنبية، وزيادة استثماراتهم خلال الفترة السابقة”، كما أشار الوزير إلى قيام الشركات المحلية بملحمة وطنية ومساهمتها في تنفيذ عدد كبير من مشروعات الخاصة تنمية حقول الغاز الطبيعي في زمن قياسي، والتي ساهمت في زيادة الإنتاج بنسبة مئوية تصل إلى 60%.

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