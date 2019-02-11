الدولار يرتفع وسط توقعات مقلقة بشأن محادثات التجارة الأمريكية الصينية

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وسط تنامي المخاوف بشأن عدم التوصل لتسوية خلال المحادثات التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية من أجل حل الخلاف التجاري بين أكبر قوة اقتصادية في العالم، ارتفعت العملة الأمريكي “الدولار” خلال تعاملات اليوم الاثنين، بسبب إغراء الدولار الذي يعد ملاذ آمن، في حين يجمع المستثمرون العملة الأكثر سيولة في العالم وسط تنامي المخاوف بشأن بطئ الاقتصادي العالمي الحاد.

وتتجه العملة الأمريكية “الدولار” من أجل تحقيق مكاسب لليوم الثامن على التوالي، وسوف يضغط المفاوضون الأمريكيون على الصين خلال هذا الأسبوع من أجل إصلاح نهجها تجاه الحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركات الأمريكية.

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ويتم إجراء محادثات رفيعة المستوى ببكين، والتي تعد محط اهتمام المستثمرين خلال الوقت الراهن، ويرى العديد من المستثمرين والخبراء أن فرص التوصل إلى اتفاق تجاري تعد ضعيفة، ويتوقعون تمديد المهلة التي سوف تنتهي خلال بداية شهر مارس القادم 2019، مع زيادة الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتم من خلاله قياس أداء العملة الأمريكية “الدولار” أمام الست عملات الرئيسية، وارتفع إلى 96.74، كما ارتفع أيضا الفرنك السويسري، وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” قليلا أمام العملة الأمريكية “الدولار” إلى ما يقارب من 1.1322 دولار بينما ارتفع الدولار الأسترالي 0.1 % مسجلاً 0.7096 دولار أمريكي بعد أسبوع من الخسارة بنسبة تصل إلى 2.2%.

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