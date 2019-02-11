المالية ترفع سعر الدولار 75 قرشاً بالموازنة الحالية

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أعلنت وزارة المالية المصرية يوم أمس الأحد ، عن رفع تقديراتها المبدئية الخاصة بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في ميزانية السنة المالية الحالية 2018/ 2019.

كما أعلنت المالية عن رفع متوسط سعر الفائدة على “أدوات الدين الحكومي المصرية”، تبعا لوكالة الأنباء “رويترز”.

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وقد قدرت وزارة المالية المصرية في تقريرها النصف سنوي متوسط سعر الدولار مقابل العملة المصرية “الجنيه” عند ثمانية عشر جنيهًا خلال موازنة السنة المالية 2018 / 2019، والتي من المقرر أن تنتهي خلال يوم الثلاثين من شهر يونيو القادم.

وبهذا تكون قدر رفعت سعر الدولار من 17.25 جنية في التقرير السابق إلى 18 جنيه بزيادة قدرها 75 قرشاً، خلال موازنة السنة المالية الحالية .

ورفعت وزارة المالية تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على السندات والأذون الحكومية الي 18.6% بدلاً من 14.7%.

الجدير بالذكر أن ثلاثة مؤسسات دولية، قد خفَّضت توقعاتها الخاصة بسعر صرف العملة المصرية “الجنيه” خلال العام المالي الراهن والقادم، ويأتى ذلك على الرغم من تراجع سعر الالدولار أمام الجنيه المصرية خلال الاسبوع الماضي حيث سجَّل متوسط سعر العملة الأمريكية “الدولار” فى البنوك المصرية ما يقارب من 17.65 جنيه للبيع، وسجل سعر الشراء 17.55 جنيه، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وخلال شهر نوفمبر لعام 2016، أعلن البنك المركزى المصري عن قراره الخاص بتحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه”، والتسعير تبعًا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة المصرية أو البنك المركزى فى تحديده سعر الصرف بشكل مباشر أو بأخر، إنما يتم تحديد سعره بطريقة تلقائية في سوق العملاء من خلال آليات العرض والطلب فقط.

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