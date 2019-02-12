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تعد منتجات الألبان من المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكًا في جميع أنحاء العالم، وخصوصًا داخل المجتمع المصري، تباينت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أسعار الألبان داخل الأسواق التجارية المصرية، وتتنوع منتجات الألبان ما بين المعبأ والسائب داخل السوق المصري.

أسعار الألبان اليوم داخل الأسواق التجارية المصرية

سجل سعر كيلو اللبن المعبأ “كامل الدسم” ثلاثة عشر جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو اللبن السائب اثنى عشر جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللبن السائب داخل محافظة الإسكندرية خلال تعاملات اليوم 11.5 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللبن المعبأ الكامل الدسم اثنى عشر جنيهًا.

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وسجل سعر كيلو اللبن المعبأ كامل الدسم داخل الأسواق التجارية بمحافظة الغربية اثنى عشر جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللبن السائب أثنى عشر جنيهًا.

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