حالة من التباين تسيطر على أسعار الفواكه اليوم داخل سوق العبور

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سجلت خلال التعاملات التجارية الخاصة بأسعار الفواكه داخل سوق العبور حالة من التباين الشديد.

أسعار الفواكه اليوم بسوق العبور

سجل سعر كيلوجرام البرتقال البلدي ما بين أربعة إلى ستة جنيهات، وسجل سعر كيلوجرام البرتقال “أبو سرة” ما بين خمسة إلى سبعة جنيهًات، وسجل سجل كيلوغرام البرتقال الصيفي ما بين ستة إلى ثمانية جنيهات.

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كما سجل سعر الجريب فروت ما بين ستة إلى اثني عشر جنيهًا مصريًا، وسجل سعر التفاح المصري ما بين اثني عشر إلى ثمانية عشر جنيهًا، وسجل سعر كيلو جرام العنب البناتي الأصفر ما بين ثمانية إلى اثنى عشر جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الليمون ما بين سبعة إلى أحد عشر جنيهًا، وسجل سعر كيلو جرام العنب البناتي الأحمر ما بين ثمانية إلى عشرة جنيهات، وسجل سعر كيلو جرام البلح البارحي ما بين اثنى عشر إلى ثمانية عشر جنيهًا، وسجل سعر كيلو جرام بلح سلمى ما بين عشرة إلى أربعة عشر جنيهًا مصريًا.

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