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شهدت اليوم أسعار الدواجن داخل الأسواق التجارية حالة من ارتفاع الأسعار حيث سجل سعر كيلو جرام الفراخ البيضاء 30 جنيه، وسجل سعر كيلو أوراك الدجاج 33 جنيه، وسعر كيلو البانيه 80 جنيهاً، وسعر كيلو الأجنحة البيضاء 19 جنيه،

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم داخل الأسواق التجارية

صرح سكرتير عام شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة عبد النبي عبد العال، “إن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء شهدت حالة من الاستقرار عند تسعة وعشرين جنيهًا للكيلو”.

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وأشار، “أن سعر الدواجن البيضاء قد سجلت اليوم في الأسواق التجارية المصرية ما يقارب من 30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدجاج البلدى مزارع أحمر ما يقارب من 39 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدجاج البلدى فلاحى 40 جنيهًا”.

وأضاف “إن سعر أوراك الدواجن البيضاء سجل خلال تعاملات اليوم الثلاثاء داخل الأسواق التجارية ما يقارب من 33 جنيهًا، وسجل سعر كيلو جرام الأجنحة البيضاء 19 جنيهًا، وسجل سعر كيلو جرام الكبد والقوانص ما يقارب من 40 جنيهًا”.

أوضح سكرتير عام شعبة الثروة الداجنة، “أن التجار قد تعرضوا إلى خسائر فادحة، بسبب أنخفاض درجات الحرارة، مما تسبب في نقص المعروض من الدواجن”، وأشار إلى “أن قرار حظر التداول الدواجن الحية تسبب في تأجيل ضخ استثمارات تشغيلية جديدة في قطاع الثروة الداجنة”.

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