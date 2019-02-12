بالفيديو.. الحاصلات الزراعية: لدينا اكتفاء ذاتي في الفواكه والخضروات

Advertisements

صرح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبدالحميد الدمرداش، “إن جمهورية مصر العربية لديها فجوة غذائية في بعض من المنتجات والمحاصيل الزراعية مثل: الفول الصويا، والزيت، والقمح، والذرة، بالإضافة إلى وجود فجوة غذائية في الأسماك واللحوم”.

جاءت رئيس المجلس التصديري للحاصلات خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “أنا الوطن”، والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “المحور”.

Advertisements

وأوضح “إن الدولة المصرية لديها اكتفاء ذاتي في الفواكه، والخضروات”، وأشار “إلى إن الأسواق التجارية المصرية تشهد ارتفاع في أسعار الخضروات بالتحديد، بين العروات الزراعية بسبب نقص المحاصيل الزراعية”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الدولة المصرية تصدر حوالي أربعة مليون طن من الفواكه والخضروات، بينما تنتج ما يقارب من أحد عشر مليون طن من الفواكه، واثنين وعشرين مليون طن الخضروات.

أقرا المزيد اسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019: اسعار الدواجن في مصر