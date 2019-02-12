المركزي: ارتفاع التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية خلال نوفمبر السابق

Advertisements

ضح تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى عملاء البنوك المصرية الغير حكومة بالعملة المحلية المصرية “الجنيه”، خلال شهر نوفمبر السابق لعام 2018 ما يقارب من 913.504 مليار جنيهًا مصريًا، في مقابل تسجيل ما يقارب من 896.7 مليار جنيهًا مصريًا خلال شهر أكتوبر لعام 2018 بزيادة تقدر بحوالي 16.804 مليار جنيهًا مصريًا.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى عملاء البنوك المصرية الغير حكومة بالعملة المحلية المصرية “الجنيه” خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2018 قد سجلت حوالي 881.215.

Advertisements

وأوضح التقرير صادر عن البنك المركزي المصرية “أن التسهيلات المقدمة إلى القطاع الزراعي سجلت ما يقارب من 14.434 مليار جنيهًا مصريًا خلال شهر نوفمبر السابق 2018، في مقابل ما سجلته خلال شهر أكتوبر لعام 2018، حيث سجلت ما يقارب من 13.981 مليارا، وسجلت التسهيلات المقدمة إلى القطاع الزراعي خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2018 ما يقارب من 13.6 مليار جنيهًا مصريًا”.

وأضاف التقرير “إن التسهيلات المقدمة إلى القطاع الصناعي سجلت ما يقارب من 264.5 مليار جنيه، في مقابل ما تم منحه من تسهيلات خلال نهاية شهر أكتوبر لعام 2018، والتي سجلت ما يقارب من 261.431 مليار جنيهًا مصريًا، وسجلت التسهيلات المقدمة إلى القطاع الصناعي خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2018 ما يقارب من 257.431 مليار جنيه”.

وأشار التقرير “إن التسهيلات المقدمة إل القطاع التجاري سجلت ما يقارب من 112.91 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر السابق لعام 2018، في مقابل ما تم تسجيله خلال شهر أكتوبر السابق حيث سجلت ما يقارب من 108.704 مليار، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى القطاع التجاري خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2018 ما يقارب من 106.72 مليار جنيه”.

وأوضح التقرير أيضا “‘إن أرصدة قطاع الخدمات قد سجلت ما يقارب من 222.81 مليار جنيهًا مصريًا خلال شهر نوفمبر السابق لعام 2018، في مقابل 218.634 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر السابق، وسجلت خلال شهر سبتمبر لعام 2019، ما يقارب من 217.9 مليار جنيهًا مصريًا”.

أقرا المزيد المالية ترفع سعر الدولار 75 قرشاً بالموازنة الحالية