تقرير الجمارك : استيراد قهوة وشاي بـ 7 مليارات جنيه خلال عام 2018

Advertisements

سجلت قيمة واردات جمهورية مصر العربية من القهوة والشاي خلال العام السابق 2018، ما يقارب من سبعة مليارات جنيهًا مصريًا، وذلك تبع للبيانات الصادرة عن تقرير تلقاه وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط عن “حركة السلع الأساسية الواردة إلى جمهورية مصر العربية”.

وأوضح التقرير عن إفراج المنافذ الجمركية في جميع أنحاء الدولة المصرية عن سلع غذائية أساسية بقيمة مالية تصل إلى مائتين وسبعة وعشرين مليار، وسبعمائة وأربعة عشر مليون جنيهاً مصريًا خلال العام السابق 2018.

Advertisements

وأشار التقرير، “أن معظم السلع الغذائية الأساسية التي تم الإفراج عنها من قبل منافذ الجمارك قد استفادت من الرسوم الجمركية المخفضة للتعريفة الجمركية الراهنة، كما استفاد بعض من السلع الواردة على إعفاء جمركي، والمقرر من قبل الحكومة المصرية على السلع الأساسية ضمن جهود الدولة المصرية من أجل خفض الأسعار عن طريق توفير كامل لاحتياجات الأسواق التجارية المحلية من السلع الأساسية إلى جانب منع أي ممارسات احتكارية، أو استغلال من قبل البعض لأي نقص من توافر السلع تخفيفًا من أجل العمل على تخفيف الأعباء الواقعة على كاهل المستهلك المصري في المقام الأول”.

وأوضح التقرير الذي تم إعداده من قبل مصلحة الجمارك المصري، “عن تصدر الخضروات المحفوظة و المبردة والطازجة لقائمة الواردات الغذائية خلال العام السابق 2018، بقيمة مالية إجمالية تصل إلى ستين مليار، ومائتين وثلاثة وتسعون مليون جنيهًا مصريًا”.

وأشار التقرير “إلى حلول حبوب الشوفان، والذرة، والفول الصويا، والدقيق المرتبة الثانية من الواردات خلال العام السابق 2018، حيث سجلت ما يقارب من ثلاثة وخمسون مليار جنيهًا مصريًأ، ثم احتلت رسائل الأقماح المرتبة الثالثة بقيمة اثنين واربعون مليار، وثلاثمائة وخمسون مليون جنيهًا مصريًا، ووجاء في المركز الرابع رسائل من حيوانات حية، ولحوم، وأسماك مجمدة، وطازجة، وقشريات ورخويات بقيمة سبعة وعشرين مليار، وسبعمائة وستة وستون مليون جنيهًا مصريًا”.

وجاء في المركز الخامس رسائل الزيوت بقيمة مالية تصل إلى اثنين وعشرون جنيهاً، وجاء في المركز السادس الشاي والقهوة بقيمة سبعة مليارات، وواحد وسبعون مليون جنيهًا مصريً، ، وجاء في المركز السابع السكر والعسل الأسود بقيمة ستة مليارات، وثلاثمائة وأربعة وثمانون مليون جنيهاً مصريًا، وجاء في الثامن رسائل البقوليات بقيمة ستة مليارات جنيهًا مصريًا”.

وأوضح التقرير”إن محضرات من لحوم واسماك جاءت في المركز التاسع بقيمة ثلاثة مليارات، ومائتين وثلاثة وتسعون مليون جنيهًا مصريًا، وجاء في المركز العاشر الأرز بقيمة مائة مليون جنيهًا مصريًا، وجاء في المركز الحادي عشر والأخير منتجات الألبان بقيمة أحد عشر مليون، وستمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيهًا مصريًا”.

وأوضح التقرير أن شهر يناير السابق لعام 2019، قد شهد استيراد سلع غذائية أساسية بقيمة مالية تصل إلى خمسة عشر مليار، وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليون جنيهًا مصريًا، وتصدر قائمة الاستيراد رسائل الشوفان والذرة، وفول الصويا والدقيق بقيمة ستة مليارات، وسبعمائة وخمسة وخمسون مليون جنيهًا مصريًا.

وجاء في المركز الثاني لقائم الواردات خلال شهر يناير السابق لعام 2019، رسائل الاقماح بقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثة مليارات، ومائة وثمانية وعشرون مليون جنيهًا مصريًا، واحتلت رسائل الحيوانات الحية، واللحوم، والأسماك المركز الثالث بقيمة تصل إلى اثنين مليار، ومائة وسبعة وعشرين مليون جنيهًا مصريًا، جاءت رسائل الزيوت في المركز الرابع بقيمة مليار، وسبعمائة وخمسة وخمسون مليون جنيهاً.

وجاءت في المركز الخامس واردات الشاي والقهوة بقيمة ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون، وثمانمائة وتسعة وسبعون ألف جنيهًا مصريًا، تليه البقوليات بقيمة ستمائة وواحد وستون مليون جنيهًا مصريًا، ثم تليه الخضروات الطازجة، والمحفوظة، والمبردة بقيمة مائتين وواحد وثمانين مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف، ثم واردات السكر والعسل الأسود بقيمة مائتين واثنين وثلاثون مليون، وستمائة وأربعة وعشرين ألف جنيهاً، تليه واردات رسائل محضرات من أسماك ولحوم بقيمة مائتين وستة مليون، وثمانمائة وتسعة وخمسون ألف جنيهًا مصريًا، تلية رسائل الأرز بقيمة مائة وتسعة وتسعون مليون، وأربعمائة وستة وعشرون ألف جنيه، تليه منتجات الألبان بقيمة ستمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيهًا مصريًا.

أقرا المزيد اسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019: اسعار الدواجن في مصر