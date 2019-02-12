تشغيل تجريبي لماكينة تغيير العملات الورقية إلى عملات معدنية لحل أزمة “الفكة”

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تجري مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية المصرية خلال الوقت الراهن إجراء تجارب من أجل تشغيل ماكينات جديدة ذات سعة كبيرة لفك العملة الورقية إلي عملات معدنية، وذلك في إطار خطة وزارة المالية المصرية من أجل التيسير على كافة المواطنين، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم.

سوف تقوم الماكينات الجديدة بتغيير العملات الورقية من فئات الخمسة، والعشرة، والعشرين جنيهً، إلى عملات معدنية فئات الجنيه، والخمسون قرش، وذلك في إطار استكمال جهود وزارة المالية المصرية في العمل على زيادة منافذ توزيع العملات المعدنية المتداولة، والعمل على تعميم تلك الفكرة في أكثر من منطقة داخل الدولة المصرية، تيسيرًا على المواطنين للحصول على العملات المعدنية.

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أعلن مستشار وزير المالية الدكتور شريف حازم، مستشار، “بأنه يجري العمل خلال الوقت الراهن على تقييم أداء الماكينات الأولية، والتي سوف يتم تركيبها في محطة مترو أنفاق الشهداء بميدان رمسيس، من أجل حل كافة المشكلات الخاصة بالتشغيل، وذلك في إطار التعاون ما بين مصلحة سك العملة، وجهاز تشغيل المترو.

وأشار “أن مصلحة سك العملة تقوم بإجراء دراسة المحطات والموقع المقترح أن يتم التوسع المستقبلي فيها من أجل إدراج ماكينات فك العملات الورقية وتحويلها إلى معدنية”.

أشار رئيس مصلحة سك العملة اللواء عبد الرءوف الأحمدي، “أن التشغيل التجريبي للماكينات الجديدة، يأتي بالتزامن مع إصدار العملات الجديدة فئة الجنيه والنصف جنيه الخاصة بالمشروعات القومية، والعمل على زيادة الطلب عليها من الجمهور”.

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