مي عبدالحميد تعلن عن موعد الكشف عن أسماء الفائزين بشقق الإعلان العاشر

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صرحت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد عن الانتهاء من وضع الترتيب الخاص بأولويات حاجزي “الإعلان العاشر “، في مشروع الإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل “المليون وحدة”.

وأكدت مي عبدالحميد أن موعد الإعلان عن الفائزين بالوحدات السكنية في مشروع المليون وحدة، سوف يكون خلال شهر مارس القادم لعام 2019.

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وأشارت، “أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء المواطنين الفائزين بالوحدات السكنية، بترتيبها حتى يتمكن كل مواطن من معرفة رقم أولويته”، وشارات إن الإعلان العاشر تضمن على ما يقارب من ستين ألف وحدة سكنية.

وأكدت، “إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن المواطنين خارج الأولوية، ولم نحدد إمكانية توفير وحدات إضافية لهم أو لا حتى الوقت الراهن”.

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