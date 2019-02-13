الزراعة تعلن عن زيادة إنتاج الجمبري خلال الفترة القادمة

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قامت نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الدكتورة منى محرز، بالتوجه إلى الإسماعيلية، حيث كان في استقبلها الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس في مكتبه القائم بمحافظة الإسماعيلية، وحضر فعاليات اللقاء رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والأحياء المائية اللواء مجدي عبد السميع.

توجهت منى محرز خلال زياراتها إلى موقع المزارع السمكية التابعة إلى شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والأحياء المائية، ورافقها خلال الزيارة اللواء محمد مجدي عبد السميع، والعميد محسن قدره، مدير إدارة المزارع السمكية بالشركة، بالإضافة إلى لجنة رفيعة المستوى من وزارات وهيئات متنوعة، حيث قاموا بزيارة تفقدية للمزرعة السمكية من أحواض استزراع الجمبري، وحنشان البحر، والسمك الدنيس كما تم تفقد أماكن “الإعاشة للعاملين في المشروع”.

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أوضحت نائب وزير الزراعة، “أن المشروع سوف يساهم خلال الفترة القادمة في زيادة إنتاج الجمبري”، وأكدت على أهمية استكمال بعض المنشآت في المشروع مثل مصنع لإنتاج أعلاف الأسماك البحرية، وإقامة مصنع لإنتاج الثلج، ومنشأة من أجل تصدير الأسماك.

أكدت، على أن هناك سعي دائم من أجل تطوير الإنتاج السمكي في جمهورية مصر العربية، بما يساهم في زيادة المعروض من الأسماك،، والعمل على تقليل تكاليف الإنتاج.

وأشارت منى محرز، “إلى سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي هو العمل على رفع كفاءة وتطوير المزارع السمكية تشمل التحول من النظام المفتوح إلى شبه المكثف، والتوسع الرأسي في العمل على زيادة الإنتاج، والعمل على تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة من وحدة المياه والأرض والمساحة بما يساهم في زيادة الإنتاجية، وبالتالي تحقيق تنمية الثروة السمكية داخل الدولة المصرية”.